Napoli-Sampdoria | Di Francesco | “A livello di prestazione la squadra è cresciuta | ma

Napoli-Sampdoria - le parole di Ancelotti e Mertens : Il Napoli ha vinto 2-0 contro la Sampdoria. Carlo Ancelotti si è presentato davanti ai microfoni di Sky Sport per commentare la gara. Queste le parole del tecnico azzurro: “Abbiamo fatto una buona partita soprattutto nella fase iniziale, nel secondo siamo stati molto più concreti ed efficaci. Non abbiamo preso gol, abbiamo perso però qualche palla in uscita. E’ una caratteristica di gioco che vogliamo avere quella di giocare a ...

Il Napoli ritrova il copione di Ancelotti : 2-0 alla Sampdoria. Mertens è il divo - Elmas impressiona : Le partite semplici non esistono. Ma nel giorno del battesimo del nuovo stadio San Paolo, il Napoli di Ancelotti non vuole sfigurare. E sfodera una prestazione che cresce col passare dei minuti e col progressivo affievolirsi della Sampdoria targata Di Francesco (alla terza sconfitta in tre partite). Il Napoli vince 2-0. Con doppietta di Dries Mertens: una rete per tempo. Entrambe da centravanti d’area. La prima su cross basso di Di ...

Napoli-Sampdoria 2-0 - le pagelle di CalcioWeb : Mertens argento vivo - Murillo debuttante allo sbaraglio [FOTO] : Napoli-Sampdoria, LE pagelle DI CalcioWeb – Finisce il secondo anticipo della terza giornata di Serie A. Il Napoli liquida abbastanza agevolmente la pratica Sampdoria grazie alla doppietta di Mertens, un gol per tempo. Bene il belga, ma anche Meret. Male quasi tutta la Sampdoria, si salva il solito Quagliarella. In alto la FOTOGALLERY. Napoli-Sampdoria, LE pagelle DI CalcioWeb Napoli (4-4-2): Meret voto 7: i compagni, scherzando, lo ...

VIDEO Napoli-Sampdoria 2-0 : Highlights - gol e sintesi. Decisiva la doppietta di Mertens : Basta un gol per tempo al Napoli per avere la meglio sulla Sampdoria, nell’anticipo pomeridiano del sabato delle ore 18.00, valido per la terza giornata della Serie A di calcio: uomo della partita è Dries Mertens, autore della doppietta che consegna tre punti alla formazione di Carlo Ancelotti, con i gol al 13′ ed al 69′. Highlights Napoli-Sampdoria 2-0 IL PRIMO GOL DI Mertens #Napoli 1:0 #Sampdoria | #SerieA | Day 3 | ...

Napoli-Sampdoria 1-0 primo tempo. Gol di Mertens (anche una traversa) - Meret salva due volte : È il Napoli cobra. La squadra di Ancelotti è capace di mordere all’improvviso, lo ha dimostra a Firenze e a Torino contro la Juventus. E lo ha confermato contro la Sampdoria oggi. Il Napoli l’ha sbloccata dopo 13 minuti con un’azione improvvisa nata da fallo laterale. Da sinistra verso destra, Di Lorenzo serve rasoterra Mertens che bruci tutti e segna sul primo palo. E pi festeggia col pancione. Ma non è una partita semplice ...

