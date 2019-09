Napoli Est nella morsa dei clan | parla l' ex boss del Rione Villa | «Io camorrista già a 13

Mertens rilancia il Napoli - la Sampdoria resta a zero : Il Napoli si rimette in marcia dopo la dolorosa sconfitta contro la Juventus. Nella terza giornata del campionato di Serie A

Napoli Est nella morsa della camorra - parla l'ex boss del Rione Villa : «Io camorrista già a 13 anni» : Dice di essere «nato camorrista», un destino simile a tanti ragazzini di San Giovanni a Teduccio. Dice che a 13 anni era già un affiliato al clan familiare, impegnato su...

Napoli-Sampdoria - Di Francesco : “A livello di prestazione la squadra è cresciuta - ma dobbiamo fare gol” : La Sampdoria ha perso contro il Napoli nel secondo anticipo della terza giornata di Serie A. Eusebio Di Francesco commenta così la gara, ai microfoni di Sky Sport: “A livello di prestazione la squadra è cresciuta. Anche come contro il Sassuolo ci sono stati momenti di difficoltà e ci siamo complicati la vita. Avremmo meritato di più soprattutto negli ultimi 20 minuti del primo tempo. Quando hai opportunità devi fare gol. ...

Il Napoli fa festa nel nuovo stadio : doppio Mertens abbatte la Samp : Napoli e Sampdoria si affrontano al San Paolo per la terza giornata di campionato in un match estremamente delicato per entrambe le compagini: i partenopei, dopo avere sofferto e vinto a Firenze...

QUESTIONE DI MODULI – Napoli-Sampdoria - la previsione tattica e le probabili formazioni : Dopo attesa e polemiche il popolo napoletano può abbracciare il Napoli al San Paolo. La Sampdoria è la prima squadra tra le mura amiche. previsione tattica di Napoli-Sampdoria. tattica Napoli-Sampdoria – Al San Paolo la nuova Sampdoria di De Francesco ancora a zero punti e poche certezze per il futuro societario. La Sampdoria di De Francesco Tutt’altro che una sua squadra, questa Sampdoria è lontanissima dal gioco e dai ...

Chiariello : “A Napoli si litiga per gli spogliatoi - a Milano c’è questo enorme vantaggio” : Sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello soffermandosi sugli stadi in Italia: “Mentre a Napoli c’è polemica sugli spogliatoi non ancora pronti, arriva la notizia da Milano, il Comune è disposto a vendere San Siro a Milan e Inter. La valutazione, però, è di 70 milioni. Lì, inoltre, il costo si divide per due squadre.;L’idea resta quella di abbattere San Siro per fare uno stadio nuovo, ...

Liverpool - Jurgen Klopp sfotte il Napoli sulla questione spogliatoi : “spero che riusciremo ad avere una doccia” : L’allenatore del Liverpool ha usato l’ironia per commentare la questione spogliatoi scoppiata a Napoli negli ultimi giorni La questione spogliatoi che ha coinvolto il Napoli e il Comune della città campana ha valicato i confini italiani, arrivando fino a Liverpool e alle orecchie di Jurgen Klopp, che sarà proprio al San Paolo la prossima settimana insieme alla propria squadra per la prima giornata di Champions ...

Ai templi di Paestum l’orchestra del San Carlo di Napoli suona sotto le stelle : Domenica 15 settembre alle ore 20, per il quarto appuntamento di "Camera in Tour 2019", arriva nello splendido scenario del Parco Archeologico di Paestum l'Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, diretta da Daniel Oren. I partecipanti ascolteranno i capolavori di Gershwin e di Ravel, ammirando sotto le stelle i templi simbolo della Magna Graecia e della classicità.Continua a leggere

Napoli - De Laurentiis tuona sulla questione spogliatoi : “io li avrei rifatti in quindici giorni - non in tre mesi” : Il presidente del Napoli ha lanciato la sua stoccata sulla questione spogliatoi, sottolineando che avrebbe concluso i lavori in sole due settimane La polemica relativa agli spogliatoi del San Paolo non accenna a placarsi, l’ultimo ad intervenire a gamba tesa è Aurelio De Laurentiis, noto per non avere peli sulla lingua quando si tratta di esprimere le proprie idee. Intervenuto ad un evento, il numero uno del club azzurro ha ...

Basile : “Fatto tutto quello che ha chiesto il Napoli. Anche le stanze per Ancelotti e De Laurentiis” : Sul Mattino altre dichiarazioni del commissario per l’Universiade Basile sul caso spogliatoi scatenato ieri dal durissimo comunicato di Ancelotti. “Non ho parole, abbiamo fatto tutto quello che loro ci hanno richiesto, per il tecnico abbiamo Anche realizzato una stanza tutta per lui e per il suo staff. C’è Anche un piccolo studio che De Laurentiis ha voluto realizzare e abbiamo realizzato secondo le sue indicazioni. Avevamo previsto ...

Kiss Kiss Napoli – Del Genio sulla probabile formazione : “Vedo questi due calciatori per l’attacco - ad oggi sono in vantaggio” : Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli ha provato ad indovinare la formazione per la partita contro la Sampdoria: “La formazione più probabile secondo me è quella con Mertens e Lozano in attacco, in coppia, con Callejon sulla sua fascia e una chance a Younes sulla corsia sinistra. Meno probabile invece rivedere uno tra Fabian o Zielinski sulla trequarti. Sampdoria? Quando ci sono crisi societarie è ovvio che ci siano ...

Napoli - prende a pugni un bancomat e aggredisce i carabinieri : arrestato un 18enne : I carabinieri della Compagnia di Napoli hanno arrestato ieri, Salvatore Fioretto, di 18 anni originario della provincia partenopea e già noto alle forze dell'ordine per altri illeciti, per oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane uomo è stato accusato di avere preso a calci e pugni non solo un bancomat postale, ma anche i militari dell'arma intervenuti a bloccare la sua furia distruttiva. Il presunto colpevole fermato in ...

Boxe - Irma Testa : “Il pugilato per me è passione. Aiuto altre ragazze di Napoli a diventare professioniste” : Irma Testa ha vinto una settimana fa a Madrid la medaglia d’oro agli Europei nei 60kg. La campana ha rilasciato un’intervista a Tuttosport dove parla del suo grande amore per la Boxe: “Non è vero come ha scritto qualcuno in passato che io vinco perchè sfogo la rabbia presente dentro di me. Sono leggente, perchè per me la Boxe è esclusivamente passione e non una terapia da lettino di analisi per buttare fuori amarezze, ...

Napoli - si fingevano carabinieri per rapinare negozi e abitazioni. 10 arresti dei veri carabinieri : I carabinieri della Stazione di Napoli Marianella hanno arrestato 10 individui, già noti alle forze dell’ordine, per rapina, detenzione e porto abusivo d’arma da fuoco, sequestro di persona e furto in abitazione. L’indagine è stata avviata dopo una violenta rapina nell’abitazione di un imprenditore nel settembre dello scorso anno nel quartiere di San Carlo Arena. Alcuni componenti dell’organizzazione erano stati già arrestati lo scorso 23 ...