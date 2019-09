MotoGp – Valentino Rossi svela il casco speciale per Misano | ‘piada’ e colori speciali

MotoGp – Ritiro Valentino Rossi - Dovizioso rivela : “ho un’unica certezza! Lo dico da quattro anni” : Andrea Dovizioso e quella scherzosa affermazione su Valentino Rossi: una dichiarazione dal doppio significato? E’ iniziato il weekend di gara del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. I piloti sono scesi in pista oggi per le prime sessioni di prove libere, sul circuito di Misano, sfrecciando davanti al pubblico italiano, che osanna Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. Alessandro La Rocca/LaPresse Alla vigilia del weekend di gara ...

MotoGp - bollo e assicurazione sulla Yamaha di Valentino Rossi a Misano : l’ultima esilarante trovata del Dottore [FOTO] : Il pilota pesarese ha esposto sulla propria M1 i tagliandi di bollo e assicurazione ovviamente fasulli, compilando tutti i campi in maniera ironica Valentino Rossi una ne pensa e cento ne fa, spiazzando i suoi tifosi con trovate davvero esilaranti che confermano il proprio carattere istrionico. AFP/LaPresse L’ultima pazza idea del Dottore è quella di piazzare i tagliandi di bollo e assicurazione sulla propria Yamaha M1, un dettaglio ...

MotoGp - Maverick Viñales e quelle differenze con Valentino Rossi : “io mi trovo meglio con la M1 standard” : Il pilota della Yamaha ha parlato al termine della seconda sessione di prove libere del Gp di Misano, soffermandosi sulle differenze con Valentino Rossi Sensazioni positive per la Yamaha e Maverick Viñales al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gp di Misano, lo spagnolo ha chiuso in testa le FP2 con la versione standard della M1, diversa da quella usata da Valentino Rossi. AFP/LaPresse Una scelta precisa del rider iberico, ...

MotoGp - Valentino Rossi punzecchia la Yamaha dopo le FP2 di Misano : “era ormai da tre anni che…” : Il pilota della Yamaha si è soffermato sui miglioramenti arrivati nel test di Brno, facendo un paragone con gli anni passati Il week-end di Misano potrebbe regalare delle sorprese positive alla Yamaha, già davanti a tutti dopo la prima giornata di prove libere. Maverick Viñales ha fatto segnare il miglior tempo, mentre Valentino Rossi ha chiuso con il quarto crono per problemi di grip. AFP/LaPresse Risultati positivi che strappano un ...

VIDEO Valentino Rossi - MotoGp : “Il weekend è iniziato bene - ma ci sono ancora dettagli da migliorare” : Valentino Rossi chiude il suo venerdì del Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP con fiducia ma, contemporaneamente, con la consapevolezza che ci sarà ancora del lavoro da svolgere sulla sua moto. Il quarto tempo finale permetterebbe un accesso facile alla Q2 di domani ma, come spiega lo stesso “Dottore”, mancano ancora dettagli da sistemare sulla sua M1 che, per il momento, ha provato tutti i pezzi nuovi portati a Misano, dal ...

MotoGp – Quartararo ci scherza su : “io la ‘bega’ di Valentino Rossi? Mi hanno spiegato che significa - che onore!” : Fabio Quartararo va veloce nelle Fp2 e impara anche nuove parole d’Italia: il pilota francese si gode l’appellativo di ‘bega’ datogli da Valentino Rossi e sorride per il 2° posto raccolto nelle seconde prove libere di Misano Fabio Quartararo va veloce sia in pista che a ‘lezione di italiano’. Il giovane pilota francese si è preso un ottimo secondo posto nelle FP2 di Misano ed ha anche imparato una nuova ...

MotoGp – Valentino Rossi sorride dopo le FP2 : “Yamaha forti a Misano! Quartararo? Una bega… simpatica” : Valentino Rossi sorride dopo le Fp2 di Misano: il pilota di Tavullia sottolinea la forza della Yamaha e scherza sulla definizione di ‘bega’ di Quartararo Venerdì positivo per le Yamaha sul circuito di Misano. Maverick Vinales chiude primo la sessione di FP2 davanti a Quartararo, mentre Valentino Rossi è 4° alle spalle dell”intruso’ Marquez sulla Honda. Nonostante la 4ª posizione, Valentino Rossi sente di poter ...

Valentino Rossi MotoGp - GP San Marino 2019 : “Giornata molto positiva con gli aggiornamenti portati - ma sono ancora lontano da Maverick” : Un venerdì davvero convincente per tutto l’ambiente Yamaha quello del GP di San Marino 2019 che si è appena concluso; tutte e 4 le moto sono riuscite a restare nelle prime cinque posizioni dove l’unico intruso è stato il sempre presente spagnolo della Honda Marc Marquez. Quarto tempo per Valentino Rossi che ha portato molte novità in pista già provate dieci giorni fa nei test e che hanno lasciato sensazioni positive, ma poteva andare ...

MotoGp – Marquez non si scopre : “soddisfatto - ma gli altri vanno forte. Valentino Rossi? Guai a dimenticarsi di lui a Misano!” : Marc Marquez chiude al 3° posto le Fp2 del Gp di Misano: il pilota spagnolo si dice soddisfatto del suo lavoro, ma non perde di vista gli avversari Termina con un terzo posto in classifica nelle FP2 il venerdì di prove libere a Misano per Marc Marquez. Il pilota spagnolo si piazza in mezzo ad un nutrito gruppo di Yamaha, con davanti la coppia Vinales-Quartararo e dietro Valentino Rossi. Nonostante sia soddisfatto del suo lavoro, Marquez ...

MotoGp – Meregalli fa il punto dopo le FP2 : “Vinales veloce - ma occhio a Marquez! Valentino Rossi si trova meglio con…” : Maio Meregalli fa il punto della situazione dopo le FP2 del venerdì: il team manager Yamaha sottolinea le differenze fra Maverick Vinales e Valentino Rossi, tenendo d’occhio però le prestazioni di Marc Marquez Primo giorno ok per la Yamaha sulla pista di Misano. dopo le FP2 del venerdì Maverick Vinales ha fatto registrare il miglior tempo, mentre Valentino Rossi ha chiuso 4°. In mezzo ai due piloti della casa giapponese si sono ...

VIDEO MotoGp - la grande sfida di Valentino Rossi e della Yamaha a Misano : Misano è il circuito di casa per Valentino Rossi e il GP di San Marino è la grande occasione per il “Dottore” e per la Yamaha di tornare a vincere. Una pista che ha regalato in passato grandissime soddisfazioni al pilota di Tavullia, che vuole essere protagonista in questo fine settimana. Qui di seguito il VIDEO che ripercorre tutte le emozioni del GP di San Marino e poi della grande sfida della Yamaha, sembrata essere in grande ...

MotoGp GP San Marino 2019 - i dubbi di Valentino Rossi “I risultati del 2020 mi faranno capire se continuare” : Grandissima attesa per il GP di San Marino. A Misano ribolle l’entusiasmo ed ovviamente il più amato dalla folla è Valentino Rossi. Il “Dottore” ha parlato proprio dell’affetto dei suoi tifosi e del weekend che andrà a trascorrere. Queste alcune dichiarazioni dalle colonne del Corriere dello Sport: “Domenica ci sarà un bel po’ di gente, quindi sarebbe bello fare una bella gara non soltanto per noi, ma anche ...

MotoGp – Dovizioso come Leclerc? Andrea svela : “correre in Italia con Ferrari e Ducati è diverso. Se non sei Valentino Rossi…” : Andrea Dovizioso risponde al paragone Ferrari-Ducati in vista del Gp d’Italia: il pilota Italiano sottolinea le differenze fra le Rosse delle quattro e delle due ruote nelle gare di casa “Quando corri per la Ferrari non corri solo per una Casa, ma per una nazione intera“. In una recente intervista Charles Leclerc si era espresso così in merito alle sue sensazioni legate al Gp di Monza, gara casalinga nella quale ha ...