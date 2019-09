MotoGP | Valentino Rossi e Marc Marquez verranno ascoltati dai commissari alle 16 45!

MotoGP - Vinales in pole davanti a Espargaro e Quartararo. Settimo tempo per Valentino Rossi : E’ di Maverick Vinales il miglior tempo nelle Q2 delle qualifiche del Gp di San Marino. Il pilota della Yamaha ufficiale partirà dalla pole position con il tempo di 1.32.265 davanti a un felicissimo Pol Espargaro e al francese Fabio Quartararo, sempre tra i migliori nelle libere del weekend. Vinales ha strappato la prima pole alla Ktm a tempo ormai scaduto, quando nel box del team austriaco era già iniziata la festa. Ottimo quarto tempo per ...

Griglia di partenza MotoGP - Qualifiche GP San Marino 2019 : risultato e classifica. Vinales in pole position - Valentino Rossi 7° - Dovizioso 6° : Maverick Vinales ha conquistato la pole position GP San Marino 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Misano sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli. Lo spagnolo scatterà davanti a tutti in sella alla sua Yamaha, alle sue spalle il sorprendente spagnolo Pol Espargarò su KTM e il francese Fabio Quartararo che si conferma ad altissimi livelli sul giro secco. Franco Morbidelli aprirà la seconda fila davanti a Marc Marquez che nel giro ...

LIVE MotoGP - GP Misano 2019 in DIRETTA : via alle FP4 - Quartararo favorito. Valentino Rossi da top3 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18 Intanto in Moto3 il giapponese Suzuki ha fatto sua la pole davanti allo spagnolo Canet. Solo 7° Lorenzo Dalla Porta, caduto a 7 minuti dal termine ed impossibilitato a rientrare in pista con la moto di riserva. 13.15 Valentino Rossi, nel 2020, per due volte ha conquistato la prima fila. Il Dottore è partito secondo ad Austin e Silverstone. L’ultima pole del Dottore risale al ...

LIVE MotoGP - GP Misano 2019 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale - Valentino Rossi cerca il numero! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della FP3 – I qualificati alla Q2 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di San Marino 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Misano sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Si preannuncia un pomeriggio spettacolare con una lotta serratissima per la conquista della pole-position, si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : risultati e classifica FP3. Tutti i qualificati per la Q2. Quartararo domina - settimo Valentino Rossi : Si è conclusa da poco la terza sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino 2019, che sta facendo accorrere decine di migliaia di persone sul circuito di Misano Adriatico nel weekend. Si migliorano un po’ Tutti rispetto alla giornata di ieri, con un grande Fabio Quartararo a prendersi la leadership davanti agli iberici Maverick Viñales per 356 millesimi e Pol Espargaro per 565. Quarta posizione per il dominatore assoluto della ...

MotoGP – Valentino Rossi svela il casco speciale per il Gp di San Marino : ‘piada’ e anguria per un “Menu Misano” completo [FOTO e VIDEO] : Valentino Rossi svela il suo nuovo casco speciale per il Gp di San Marino: un fantastico omaggio a Misano L’attesa è finalmente terminata! Valentino Rossi, qualche minuto prima di salire in sella alla sua M1 per la terza sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini ha svelato il suo casco speciale per questo appuntamento di casa. Il Dottore ha deciso di omaggiare la terra romagna in pista a Misano, con ...

MotoGP – Valentino Rossi svela il casco speciale per Misano : ‘piada’ e colori speciali per il Gp di San Marino [FOTO e VIDEO] : Valentino Rossi svela il suo nuovo casco speciale per il Gp di San Marino: un fantastico omaggio a Misano L’attesa è finalmente terminata! Valentino Rossi, qualche minuto prima di salire in sella alla sua M1 per la terza sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini ha svelato il suo casco speciale per questo appuntamento di casa. Il Dottore ha deciso di omaggiare la terra romagna in pista a Misano, con ...

MotoGP – Ritiro Valentino Rossi - Dovizioso rivela : “ho un’unica certezza! Lo dico da quattro anni” : Andrea Dovizioso e quella scherzosa affermazione su Valentino Rossi: una dichiarazione dal doppio significato? E’ iniziato il weekend di gara del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. I piloti sono scesi in pista oggi per le prime sessioni di prove libere, sul circuito di Misano, sfrecciando davanti al pubblico italiano, che osanna Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. Alessandro La Rocca/LaPresse Alla vigilia del weekend di gara ...

MotoGP - bollo e assicurazione sulla Yamaha di Valentino Rossi a Misano : l’ultima esilarante trovata del Dottore [FOTO] : Il pilota pesarese ha esposto sulla propria M1 i tagliandi di bollo e assicurazione ovviamente fasulli, compilando tutti i campi in maniera ironica Valentino Rossi una ne pensa e cento ne fa, spiazzando i suoi tifosi con trovate davvero esilaranti che confermano il proprio carattere istrionico. AFP/LaPresse L’ultima pazza idea del Dottore è quella di piazzare i tagliandi di bollo e assicurazione sulla propria Yamaha M1, un dettaglio ...

MotoGP - Maverick Viñales e quelle differenze con Valentino Rossi : “io mi trovo meglio con la M1 standard” : Il pilota della Yamaha ha parlato al termine della seconda sessione di prove libere del Gp di Misano, soffermandosi sulle differenze con Valentino Rossi Sensazioni positive per la Yamaha e Maverick Viñales al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gp di Misano, lo spagnolo ha chiuso in testa le FP2 con la versione standard della M1, diversa da quella usata da Valentino Rossi. AFP/LaPresse Una scelta precisa del rider iberico, ...

MotoGP - Valentino Rossi punzecchia la Yamaha dopo le FP2 di Misano : “era ormai da tre anni che…” : Il pilota della Yamaha si è soffermato sui miglioramenti arrivati nel test di Brno, facendo un paragone con gli anni passati Il week-end di Misano potrebbe regalare delle sorprese positive alla Yamaha, già davanti a tutti dopo la prima giornata di prove libere. Maverick Viñales ha fatto segnare il miglior tempo, mentre Valentino Rossi ha chiuso con il quarto crono per problemi di grip. AFP/LaPresse Risultati positivi che strappano un ...

VIDEO Valentino Rossi - MotoGP : “Il weekend è iniziato bene - ma ci sono ancora dettagli da migliorare” : Valentino Rossi chiude il suo venerdì del Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP con fiducia ma, contemporaneamente, con la consapevolezza che ci sarà ancora del lavoro da svolgere sulla sua moto. Il quarto tempo finale permetterebbe un accesso facile alla Q2 di domani ma, come spiega lo stesso “Dottore”, mancano ancora dettagli da sistemare sulla sua M1 che, per il momento, ha provato tutti i pezzi nuovi portati a Misano, dal ...

MotoGP – Quartararo ci scherza su : “io la ‘bega’ di Valentino Rossi? Mi hanno spiegato che significa - che onore!” : Fabio Quartararo va veloce nelle Fp2 e impara anche nuove parole d’Italia: il pilota francese si gode l’appellativo di ‘bega’ datogli da Valentino Rossi e sorride per il 2° posto raccolto nelle seconde prove libere di Misano Fabio Quartararo va veloce sia in pista che a ‘lezione di italiano’. Il giovane pilota francese si è preso un ottimo secondo posto nelle FP2 di Misano ed ha anche imparato una nuova ...

MotoGP – Valentino Rossi sorride dopo le FP2 : “Yamaha forti a Misano! Quartararo? Una bega… simpatica” : Valentino Rossi sorride dopo le Fp2 di Misano: il pilota di Tavullia sottolinea la forza della Yamaha e scherza sulla definizione di ‘bega’ di Quartararo Venerdì positivo per le Yamaha sul circuito di Misano. Maverick Vinales chiude primo la sessione di FP2 davanti a Quartararo, mentre Valentino Rossi è 4° alle spalle dell”intruso’ Marquez sulla Honda. Nonostante la 4ª posizione, Valentino Rossi sente di poter ...