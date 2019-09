MotoGp – Marquez | frecciatina a Valentino Rossi | “sorpasso strano | che intenzioni aveva?

MotoGp - a San Marino pole di Viñales. Scintille Rossi-Marquez - terza fila per il “Dottore” : A Misano sorpresa KTM: Espargarò secondo davanti a Quartararo

MotoGp – Terminate le Fp4 del Gp di San Marino : Marquez primo con caduta a Misano [TEMPI] : Marc Marquez davanti alle Yamaha nell’ultima sessione di prove libere del Gp di San Marino: lo spagnolo si lascia alle spalle un tris di Yamaha Marc Marquez davanti alle Yamaha nelle Fp4 del Gp di San Marino: nonostante una caduta sul finale, lo spagnolo della Honda è riuscito a piazzarsi in vetta alla classifica dei tempi, lasciandosi alle spalle Vinales, Quartarro e Morbidelli. Un poì più indietro rispetto alle altre Yamaha invece ...

MotoGp - cosa è successo tra Valentino Rossi e Marquez? Rischio incidente in qualifica - ennesima scaramuccia : Valentino Rossi e Marc Marquez hanno animato le qualifiche del GP di San Marino rischiando un incidente sulla pista di Misano intitolata a Marco Simoncelli. I due storici avversari si sono ritrovati in un serratissimo corpo a corpo come ai tempi d’oro e hanno sfiorato un clamoroso contatto che avrebbe davvero cambiato volto all’intero fine settimana in Romagna. Ma cosa è successo tra Valentino Rossi e Marc Marquez? Riviviamo nel ...

MotoGp - Valentino Rossi e Marc Marquez verranno ascoltati dai commissari alle 16.45! Scoppia la polemica - incidente sfiorato in qualifica! : Valentino Rossi e Marc Marquez hanno sfiorato un clamoroso incidente durante le qualifiche del GP di San Marino 2019, nel corso dell’ultimo giro i due centauri sono andati vicinissimo a un pericoloso contatto e si è generata una scaramuccia che rinnova la grande rivalità tra i due avversari. Lo spagnolo aveva battezzato la ruota del fuoriclasse di Tavullia in modo da avere una buona scia per andare a caccia della pole position, a un certo ...

MotoGp - Risultato Qualifiche GP San Marino 2019 : strepitosa pole di Maverick Vinales - Dovizioso 6° - Rossi 7° dopo un duello con Marquez : Maverick Vinales (Yamaha) conferma il suo ottimo momento di forma e centra una splendida pole position nelle Qualifiche del Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP. Su una pista di Misano dominata dal sole e da temperature attorno ai 27 gradi per quanto riguarda l’atmosfera ed i 41 sull’asfalto, sono ancora le strategie a farla da padrone tra la curva della Quercia e del Carro. I piloti, come successo anche sabato scorso a Monza ...

MotoGp - GP San Marino 2019 : Marc Marquez sfida le Yamaha per la pole position di Misano : Mai come in questa occasione Marc Marquez potrebbe essere definito come “accerchiato”. Il campione del mondo della MotoGP, infatti, si presenta al sabato del Gran Premio di San Marino 2019 in mezzo a ben quattro Yamaha. Una situazione che non si verifica spesso, sia perchè lo spagnolo spesso è in fuga solitaria, sia perchè la scuderia di Iwata raramente ha concluso un venerdì migliore di quello visto ieri sul circuito intitolato a ...

MotoGp – Jorge Lorenzo lascia la Honda? Marquez non ha dubbi : “se nel 2020 avrò un nuovo compagno? Dico che…” : Marc Marquez non ha dubbi sul futuro di Jorge Lorenzo: le parole dello spagnolo della Honda sul suo compagno di squadra La prima giornata in pista a Misano ha dato le prime indicazioni ai piloti, ma non tutti si basano sui primi risultati, fiduciosi e pronti a lavorare sodo per migliorare in vista delle qualifiche di domani. Una prima giornata positiva per Marquez nelle libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, ma a fine ...

MotoGp – Marquez non si scopre : “soddisfatto - ma gli altri vanno forte. Valentino Rossi? Guai a dimenticarsi di lui a Misano!” : Marc Marquez chiude al 3° posto le Fp2 del Gp di Misano: il pilota spagnolo si dice soddisfatto del suo lavoro, ma non perde di vista gli avversari Termina con un terzo posto in classifica nelle FP2 il venerdì di prove libere a Misano per Marc Marquez. Il pilota spagnolo si piazza in mezzo ad un nutrito gruppo di Yamaha, con davanti la coppia Vinales-Quartararo e dietro Valentino Rossi. Nonostante sia soddisfatto del suo lavoro, Marquez ...

Marc Marquez MotoGp - GP San Marino 2019 : “Non ho pensato al giro veloce - ma sono soddisfatto. Occhio alle Yamaha” : Come suo solito Marc Marquez ha interpretato il suo venerdì di gara pensando solamente alle gomme. Il giro veloce lo ha lasciato ai rivali ma, nonostante tutto, ha saputo issarsi in terza posizione al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP. Il campione del mondo in carica ha concluso la sua giornata in 1:33.171 a 396 millesimi dal miglior tempo di Maverick Vinales e 339 da Fabio ...

MotoGp – Meregalli fa il punto dopo le FP2 : “Vinales veloce - ma occhio a Marquez! Valentino Rossi si trova meglio con…” : Maio Meregalli fa il punto della situazione dopo le FP2 del venerdì: il team manager Yamaha sottolinea le differenze fra Maverick Vinales e Valentino Rossi, tenendo d’occhio però le prestazioni di Marc Marquez Primo giorno ok per la Yamaha sulla pista di Misano. dopo le FP2 del venerdì Maverick Vinales ha fatto registrare il miglior tempo, mentre Valentino Rossi ha chiuso 4°. In mezzo ai due piloti della casa giapponese si sono ...

MotoGp - risultato FP1 GP San Marino 2019 : Quartararo si conferma un fulmine a Misano - Marquez e Viñales a caccia : La prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 della MotoGP ha confermato le sensazioni già trovate dieci giorni fa durante i test qui al Misano World Circuit Marco Simoncelli di un asfalto che ha perso un po’ di grip rispetto alla passata stagione. Il miglior tempo è stato stabilito dallo scatenato francese Fabio Quartararo che è sceso con la sua Yamaha Petronas fino al 1:33.153, molto più ...

MotoGp – Marquez e quella stoccata a Valentino Rossi : “Quartararo guida la Yamaha meglio di tutti… e non ha esperienza” : Marc Marquez si presenta a Misano con una leggera vena polemica: il pilota spagnolo pone l’attenzione su Fabio Quartararo, a suo dire il più pericoloso dei rivali, snobbando l’idolo di casa Valentino Rossi Marc Marquez arriva a Misano con 78 punti di vantaggio su Dovizioso e la convinzione di non voler strafare su una pista che, nonostante il suo sconfinato talento, sarà piuttosto ostica a causa del tifo nettamente contrario. ...

MotoGp - Marc Marquez GP Misano 2019 : “Amo questa pista - è difficile mantenere costanza per tutta la gara” : Sono passati solo due weekend senza Motociclismo ma per Marc Marquez l’appuntamento del GP di Misano 2019 è certamente da circoletto rosso. Per il cannibale iberico infatti l’astinenza da successo comincia a farsi sentire, oltre un mese ormai è trascorso dalla vittoria di Brno che è stata seguita dalle due volate consecutive perse prima con Andrea Dovizioso in Austria e poi con Alex Rins in Gran Bretagna. Nonostante l’ottavo ...

MotoGp - Marquez calcolatore a Misano : “non farò alcuna follia - ma proverà a prendermi più punti possibili” : Il pilota spagnolo ha parlato in conferenza stampa, sottolineando come non farà follie ma si concentrerà per portare il massimo bottino di punti a casa Il margine nella classifica piloti è ampio, Marc Marquez può permettersi di arrivare sempre sul podio e vincere comunque il titolo mondiale. Sono 78 i punti che lo dividono da Dovizioso, un gap sostanzioso che lo spinge a non fare follie sul circuito di Misano, puntando comunque al massimo ...