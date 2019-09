MotoGP | GP San Marino 2019 | Marc Marquez sfida le Yamaha per la pole position di Misano

MotoGP oggi - GP San Marino 2019 : orari FP3 e qualifiche - tv - streaming - programma SKY e TV8 : Si entra nel vivo per quel che riguarda il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019. Siamo al sabato di Misano, per cui saranno i cronometri a farla da padrone, con le tre classi che scenderanno sulla pista intitolata a Marco Simoncelli per conquistare la pole position. Chi saranno i poleman in vista delle gare di domani? Si annuncia grande battaglia in tutte e tre le classi, con gli italiani che proveranno ad emergere. In MotoGP ...

MotoGP – Dovizioso mantiene la calma a Misano : “ecco perchè incazzarsi non serve” : Andrea Dovizioso sa come mantenere la calma: le parole del forlivese dopo il venerdì di prove in pista a Misano Giornata intensa per la Ducati oggi a Misano: dopo i test di diversi giorni fa il team di Borgo Panigale era consapevole di dover affrontare qualche difficoltà in pista nel weekend di gara del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Alessandro La Rocca/LaPresse Andrea Dovizioso ha chiuso le sue Fp2 con l’ottavo crono, ...

MotoGP - bollo e assicurazione sulla Yamaha di Valentino Rossi a Misano : l’ultima esilarante trovata del Dottore [FOTO] : Il pilota pesarese ha esposto sulla propria M1 i tagliandi di bollo e assicurazione ovviamente fasulli, compilando tutti i campi in maniera ironica Valentino Rossi una ne pensa e cento ne fa, spiazzando i suoi tifosi con trovate davvero esilaranti che confermano il proprio carattere istrionico. AFP/LaPresse L’ultima pazza idea del Dottore è quella di piazzare i tagliandi di bollo e assicurazione sulla propria Yamaha M1, un dettaglio ...

MotoGP - Lorenzo in difficoltà a Misano : “sembro pazzo - ma so cosa rischio. Le parole di Puig? Sono state mal riportate” : Il pilota spagnolo ha parlato al termine della prima giornata di libere a Misano, soffermandosi nuovamente sulle parole di Puig Una prima giornata interlocutoria per Jorge Lorenzo a Misano, partita malissimo al mattino con il ventunesimo tempo e proseguita leggermente meglio nel pomeriggio, quando il gap dalla vetta si è abbassato di quasi un secondo. AFP/LaPresse Il dolore c’è eccome, ma inferiore rispetto a quello patito a ...

MotoGP - Valentino Rossi punzecchia la Yamaha dopo le FP2 di Misano : “era ormai da tre anni che…” : Il pilota della Yamaha si è soffermato sui miglioramenti arrivati nel test di Brno, facendo un paragone con gli anni passati Il week-end di Misano potrebbe regalare delle sorprese positive alla Yamaha, già davanti a tutti dopo la prima giornata di prove libere. Maverick Viñales ha fatto segnare il miglior tempo, mentre Valentino Rossi ha chiuso con il quarto crono per problemi di grip. AFP/LaPresse Risultati positivi che strappano un ...

MotoGP – Valentino Rossi sorride dopo le FP2 : “Yamaha forti a Misano! Quartararo? Una bega… simpatica” : Valentino Rossi sorride dopo le Fp2 di Misano: il pilota di Tavullia sottolinea la forza della Yamaha e scherza sulla definizione di ‘bega’ di Quartararo Venerdì positivo per le Yamaha sul circuito di Misano. Maverick Vinales chiude primo la sessione di FP2 davanti a Quartararo, mentre Valentino Rossi è 4° alle spalle dell”intruso’ Marquez sulla Honda. Nonostante la 4ª posizione, Valentino Rossi sente di poter ...

Valentino Rossi MotoGP - GP San Marino 2019 : “Giornata molto positiva con gli aggiornamenti portati - ma sono ancora lontano da Maverick” : Un venerdì davvero convincente per tutto l’ambiente Yamaha quello del GP di San Marino 2019 che si è appena concluso; tutte e 4 le moto sono riuscite a restare nelle prime cinque posizioni dove l’unico intruso è stato il sempre presente spagnolo della Honda Marc Marquez. Quarto tempo per Valentino Rossi che ha portato molte novità in pista già provate dieci giorni fa nei test e che hanno lasciato sensazioni positive, ma poteva andare ...

MotoGP – Marquez non si scopre : “soddisfatto - ma gli altri vanno forte. Valentino Rossi? Guai a dimenticarsi di lui a Misano!” : Marc Marquez chiude al 3° posto le Fp2 del Gp di Misano: il pilota spagnolo si dice soddisfatto del suo lavoro, ma non perde di vista gli avversari Termina con un terzo posto in classifica nelle FP2 il venerdì di prove libere a Misano per Marc Marquez. Il pilota spagnolo si piazza in mezzo ad un nutrito gruppo di Yamaha, con davanti la coppia Vinales-Quartararo e dietro Valentino Rossi. Nonostante sia soddisfatto del suo lavoro, Marquez ...

Marc Marquez MotoGP - GP San Marino 2019 : “Non ho pensato al giro veloce - ma sono soddisfatto. Occhio alle Yamaha” : Come suo solito Marc Marquez ha interpretato il suo venerdì di gara pensando solamente alle gomme. Il giro veloce lo ha lasciato ai rivali ma, nonostante tutto, ha saputo issarsi in terza posizione al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP. Il campione del mondo in carica ha concluso la sua giornata in 1:33.171 a 396 millesimi dal miglior tempo di Maverick Vinales e 339 da Fabio ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP San Marino 2019 : “Partiamo da una situazione critica - ma siamo nella direzione giusta” : Per un pilota che un anno fa aveva dominato la gara, un decimo posto complessivo al termine del venerdì del Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP non può certo far sorridere. Ad ogni modo, il padrone di casa Andrea Dovizioso, romagnolo doc, guarda il bicchiere mezzo pieno dopo le prime due sessioni di prove libere sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Il suo miglior tempo, 1:33.826, lo piazza ai confini della top ten, con 1.051 ...

MotoGP – Dovizioso mette in guardia la Ducati : “il tracciato di Misano ha poco grip - l’anno scorso eravamo più veloci” : Andrea Dovizioso analizza con lucidità la prima giornata di prove libere a Misano, conclusa con un 7° posto: il pilota Ducati sottolinea la mancanza di grip sull’asfalto Andrea Dovizioso ci tiene particolarmente a far bene nella gara del Gp d’Italia, ma il tracciato di Misano non sembra favorevole alla sua Ducati. Rispetto all’anno scorso la pista sembra avere meno grip e la Ducati ne risente in termini di velocità. ...