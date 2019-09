MotoGP | GP San Marino 2019 | Andrea Iannone non ce la fa ed è costretto al forfait per il

MotoGP – La griglia di partenza del Gp di Misano : Vinales in pole - prima fila inedita e big costretti ad inseguire! : Maverick Vinales in pole position nel Gp di San Marino: dietro di lui un super Espargarò e il solito Quartararo: la griglia di partenza del Gp di Misano Il Gp di Misano promette grande spettacolo. Una prima fila giovane e davvero particolare, i big nelle retrovie costretti ad inseguire sono gli ingredienti per un Gp di San Marino nel quale ne vedremo delle belle. Maverick Vinales si conferma il più veloce del weeked, chiudendo in pole ...

Maverick Viñales partirà dalla pole position nel Gran Premio di San Marino di MotoGP : Il pilota spagnolo della Yamaha Maverick Viñales partirà dalla pole position nel Gran Premio di San Marino di MotoGP, in programma domenica pomeriggio sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Nelle qualifiche di sabato Viñales è stato il più veloce sul giro davanti a Pol

MotoGP - Risultato Qualifiche GP San Marino 2019 : strepitosa pole di Maverick Vinales - Dovizioso 6° - Rossi 7° dopo un duello con Marquez : Maverick Vinales (Yamaha) conferma il suo ottimo momento di forma e centra una splendida pole position nelle Qualifiche del Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP. Su una pista di Misano dominata dal sole e da temperature attorno ai 27 gradi per quanto riguarda l’atmosfera ed i 41 sull’asfalto, sono ancora le strategie a farla da padrone tra la curva della Quercia e del Carro. I piloti, come successo anche sabato scorso a Monza ...

Griglia di partenza MotoGP - Qualifiche GP San Marino 2019 : risultato e classifica. Vinales in pole position - Valentino Rossi 7° - Dovizioso 6° : Maverick Vinales ha conquistato la pole position GP San Marino 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Misano sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli. Lo spagnolo scatterà davanti a tutti in sella alla sua Yamaha, alle sue spalle il sorprendente spagnolo Pol Espargarò su KTM e il francese Fabio Quartararo che si conferma ad altissimi livelli sul giro secco. Franco Morbidelli aprirà la seconda fila davanti a Marc Marquez che nel giro ...

MotoGP in tv - GP San Marino 2019 : a che ora inizia la gara. Diretta su SKY e TV8 : il programma completo di domenica 15 settembre : Con ancora negli occhi le emozioni delle qualifiche delle tre classi del Motomondiale, è già tempo di pensare a domani. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 sarà di scena domani, per una giornata che ci regalerà emozioni a raffica! A Misano, infatti, le tre classi scenderanno in pista per conquistare il gradino più alto del podio del tracciato intitolato a Marco Simoncelli con prove quanto mai vibranti. In MotoGP gli ...

13.15 Valentino Rossi, nel 2020, per due volte ha conquistato la prima fila. Il Dottore è partito secondo ad Austin e Silverstone. L'ultima pole del Dottore risale al ...

MotoGP eSport Championship - a Misano il primo round del campionato virtuale 2019 : A Misano, durante il weekend del Gran Premio di San Marino, il venerdì sera ha visto andare in onda le prime due gare del MotoGP eSport Championship, il campionato virtuale ufficiale di MotoGP. Per la terza edizione gli organizzatori hanno deciso di cambiare formato, vedendo il titolo assegnato non più con una finale secca a seguire i round di qualifica, ma dopo un vero e proprio mini campionato dove i migliori 12 piloti emersi dai turni di ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : risultati e classifica FP3. Tutti i qualificati per la Q2. Quartararo domina - settimo Valentino Rossi : Si è conclusa da poco la terza sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino 2019, che sta facendo accorrere decine di migliaia di persone sul circuito di Misano Adriatico nel weekend. Si migliorano un po’ Tutti rispetto alla giornata di ieri, con un grande Fabio Quartararo a prendersi la leadership davanti agli iberici Maverick Viñales per 356 millesimi e Pol Espargaro per 565. Quarta posizione per il dominatore assoluto della ...

MotoGP – Doppietta Yamaha nelle Fp3 di Misano - Meregalli svela : “Vale forse danneggiato” : Maio Meragalli ed il settimo posto di Valentino Rossi nelle Fp3 del Gp di San Marino: il parere del team director Yamaha E’ andata in scena questa mattina la terza sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Ancora una volta la Yamaha ha dimostrato di essere competitiva sul circuito di Misano, piazzando Quartararo in vetta alla classifica dei tempi, seguito da Maverick Vinales. Settimo invece Valentino ...