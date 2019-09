Moto3 | frattura dello scafoide per Romano Fenati | il pilota italiano dichiarato unfit per

Fonte : sportfair

(Di sabato 14 settembre 2019) Non porta fortuna il Gp di Misano ache, dopo la squalificascorso anno, deve fare i conti con un infortunio in questa stagionenon sarà al via del Gp di Misano di, ildel team VNE Snipers ha riportato lain seguito ad una caduta avvenuta nel corso delle qualifiche. Un week-end, questo di San Marino, che non porta certamente fortuna al rider di Ascoli Piceno, considerando anche il fattaccio dell’anno scorso con Manzi.per la gara di domani,verrà sottoposto lunedì ad intervento chirurgico, che dovrebbe fargli saltare anche la gara di Aragon, in programma tra una settimana in Spagna.L'articoloper: ilper il Gp di Misano SPORTFAIR.

