Moto GP | Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini | come vederlo in Tv e in

VIDEO MotoGP - la grande sfida di Valentino Rossi e della Yamaha a Misano : Misano è il circuito di casa per Valentino Rossi e il GP di San Marino è la grande occasione per il “Dottore” e per la Yamaha di tornare a vincere. Una pista che ha regalato in passato grandissime soddisfazioni al pilota di Tavullia, che vuole essere protagonista in questo fine settimana. Qui di seguito il VIDEO che ripercorre tutte le emozioni del GP di San Marino e poi della grande sfida della Yamaha, sembrata essere in grande ...

MotoGp - dove vedere Gran Premio di Misano in Tv e in streaming : La stagione del Motomondiale è ormai giunta alla fase decisiva in cui i punti persi e conquistati diventano ancora più pesanti e dove diventa fondamentale ridurre al minimo gli errori. In MotoGp, tanto per cambiare, a dominare è Marc Marquez, che sembra sempre più vicino a conquistare l’ennesimo titolo della sua carriera. Andrea Dovizioso su […] L'articolo MotoGp, dove vedere Gran Premio di Misano in Tv e in streaming è stato ...

Calendario MotoGP 2020 : i 20 Gran Premi - date e programma : Saranno ben 20 i Gran Premi che prenderanno posto nel nuovo Calendario della stagione 2020 del Motomondiale, e quindi di MotoGP, Moto2 e Moto3. Un corposo aumento di appuntamenti, rispetto ai 19 attuali, con l’inserimento del Gran Premio di Finlandia al KymiRing che si correrà nel fine settimana del 12 luglio. L’annata prenderà il via, come sempre, dal deserto del Qatar con la prova di Losail dell’8 marzo, mentre si concluderà a Valencia il 15 ...

Nuova forte scossa di terreMoto in Romania : epicentro tra Bra?ov - Buzau e Foc?ani - grande paura in Transilvania : Un’altra forte scossa di terremoto ha colpito pochi minuti fa la Romania: la scossa s’è verificata alle 13:52 di oggi ed è stata di magnitudo 4.6. Pochi giorni fa, Venerdì 30 Agosto, un’altra scossa di magnitudo 4.5 aveva colpito la stessa area: siamo nel cuore della Transilvania, pochi chilometri a nord della capitale Bucarest, tra le città di Bra?ov, Buzau e Foc?ani dove la gente impaurita s’è riversata in ...

Migranti : trasbordo Mare Jonio - Motovedetta con 31 naufraghi arriva a Lampedusa : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - E' appena arrivata a Lampedusa la motovedetta della Guardia costiera con a bordo i 31 naufraghi trasbordati dalla nave Mare Jonio di Mediterranea in alto Mare. L'imbarcazione sta attraccando al molo Favaloro dove ad attendere i Migranti ci sono Polizia, Carabinieri e Gu

Migranti : Salvini - 'nave 'Eleonore' ha anticipato Motovedetta Guardia costiera libica' : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - La nave Eleonore della ong tedesca Lifiline con il suo intervento avrebbe anticipato una motovedetta della Guardia costiera libica che era stata incaricata a prendersi carico dei Migranti del natante a bordo. E' quanto si legge nel provvedimento firmato dal ministro Ma

MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : Andrea Dovizioso perseguito dalla sfortuna - brutta caduta e addio Mondiale : La Ducati entrava nel GP di Gran Bretagna già consapevole che le caratteristiche del tracciato di Silverstone non fossero le migliori per mettere in evidenza il potenziale del proprio progetto e che il fine settimana sarebbe potuto essere in salita nei confronti della più costante Honda di Marc Marquez. Le prove libere non sono andate nel migliore dei modi, con Andrea Dovizioso che ha mancato l’accesso diretto alla Q2 dopo una brutta ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “Ho portato Rins alla vittoria - ma è arrivato un’altro risultato importante” : E’ un Marc Marquez leggermente tirato in volto quello che si è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo aver dovuto subire nuovamente l’onta di un sorpasso all’ultima curva nel GP di Gran Bretagna 2019 di MotoGP; il catalano ha provato a mostrare serenità dichiarando di essere soddisfatto in chiave Mondiale ma lascia trasparire un giustificato pizzico di fastidio quando gli viene chiesto se per lui sia stato peggio questo ...

VIDEO Maverick Viñales GP Gran Bretagna 2019 : “Oggi ho fatto di più di quello che la Moto permetteva” : Maverick Viñales si è confermato quest’oggi uno dei piloti più forti al mondo sulla pista di Silverstone, ottenendo un terzo posto di prestigio nel Gran Premio di Gran Bretagna 2019 a pochi decimi dalla vittoria. Lo spagnolo della Yamaha ha disputato una gara di rimonta, gestendo al meglio le gomme nei primi giri per poi recuperare progressivamente terreno sul gruppo di testa nel finale senza riuscire ad attaccare Rins e Marquez. Di ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “Sono deluso - volevo fare la gara di Vinales” : Valentino Rossi sperava di poter lottare almeno per il podio nel GP di Gran Bretagna 2019, il Dottore scattava dalla seconda posizione dopo una bellissima qualifica e sembrava essere in possesso di un buon passo per fare la differenza a Silverstone ma purtroppo la gara non si è sviluppata come ci si attendeva. Il centauro di Tavullia è infatti scattato bene ma poi pian piano è scivolato indietro, ha assistito da lontano al duello tra Marc ...

VIDEO Moto2 - GP Gran Bretagna 2019 : highlights e sintesi. Fernandez in trionfo - Marquez out : La domenica del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 si è conclusa con una meravigliosa gara della Moto2 in cui lo spagnolo Augusto Fernandez ha portato a casa la seconda vittoria della stagione. Il pilota del Team Flexbox ha preceduto in volata il connazionale Jorge Navarro, il sudafricano Brad Binder e l’australiano Remy Gardner dopo un duello mozzafiato, mentre Fabio Di Giannantonio è stato il migliore degli italiani in sesta piazza. In ...

VIDEO MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : i momenti salienti della gara di Silverstone : La vittoria di Alex Rins ha regalato una clamorosa emozione nel Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP, una gara che ha garantito colpi di scena alla prima curva, ed all’ultima in assoluto. La caduta tra Fabio Quartararo e Andrea Dovizioso ha aperto il sipario sulla corsa di Silverstone, mentre il sorpasso subito da Marc Marquez proprio sulla linea del traguardo ha chiuso nel migliore dei modi una prova davvero importante, con tanti ...