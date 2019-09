Morra | “Sbagliato parlare di porti aperti o chiusi”

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019) Palermo, 14 set. (AdnKronos) – “E’ sbagliatodichiusi, idevono essere sottoposti a una regolamentazione”. Così, il Presidente della Commissione nazionale antimafia Nicolacommenta con l’Adnkronos la decisione dell’Italia di assegnare alla il porto di Lampedusa.“C’è un accordo con altri governi europei – dice, a Palermo per l’inaugurazione dell’anno scolastico – per cui la stessa Germania, che prima sceglieva chi prendersi, e mi riferisco ad esempio ai curdi, ha deciso di accogliere il 25 per cento di coloro che ne hanno diritto. Qui va riorganizzata la politica europea dell’accoglienza perché questi riparti avvengono per i richiedenti asilo, che non sono migranti economici”.“Mentre noi prestiamo accoglienza alle navi delle ong – continua ...

