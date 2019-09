Mondiali Volley U18 – L’Italia fallisce il tris consecutivo | le azzurrine si arrendono

Volley femminile - Mondiali Under 18 : l’Italia si arrende sul più bello - argento per le azzurre. Gli USA vincono al tie-break : L’Italia non è riuscita nell’impresa di vincere i Mondiali Under 18 di Volley femminile, le azzurrine si sono dovute arrendere agli USA per 3-2 (25-17; 19-25; 25-18; 22-25; 15-10) nella Finale andata in scena a Ismailia (Egitto). La nostra Nazionale inseguiva il terzo titolo iridato consecutivo in questa categoria (quattro anni fa festeggiò la corazzata guidata da Paola Egonu, nel 2017 trionfò la formazione di Elena Pietrini, Sarah ...

LIVE Italia-USA 2-2 - Finale Mondiali Under 18 volley in DIRETTA : azzurre miracolose - si decide tutto al tie-break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-1 ACE DI NWAKALOR, SI VOLAAA! 4-1 MURONEEEEE ITALIAAAA, ANDIAMO RAGAZZE!!!! 3-1 Si insacca la palla di Bolzonetti, voliamo a +2, time-out per gli USA. 2-1 Erroraccio di Mruzik, passiamo in vantaggio! 1-1 Primo tempo vincente di Nwakalor! 0-1 Mani-out di Mruzik. 25-22 MURATA LONDOT, SI VA AL tie-break!!!!! 24-22 SET-POINT ITALIA! 23-22 MANI-OUT DI OMORUYI, L’ITALIA PASSA IN ...

LIVE Italia-USA 1-2 - Finale Mondiali Under 18 volley in DIRETTA : azzurre troppo discontinue - set della sopravvivenza! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Mani-out di Bolzonetti. 2-3 Primo break del set per le ragazze a stelle e strisce. 2-1 Pipe vincente di Omoruyi! 1-0 Inizia il quarto set, primo punto per l’Italia. 18-25 L’Italia sta avendo troppi passaggi a vuoto, sta giocando bene a tratti, ma stasera sta mancando la continuità. 18-22 Gli USA si sbloccano con una fast stratosferica. 18-21 DOPPIO ACE DI BOLZONETTI, SI ...

LIVE Italia-USA 1-1 - Finale Mondiali Under 18 volley in DIRETTA : bella reazione delle azzurre nel secondo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Inizia il terzo set, azzurre contratte. 25-19 LE azzurre IMPATTANO, 1-1! 23-19 Murone degli Stati Uniti, dai ragazze! 22-18 Attenzione, non dobbiamo farle rientrare.. 22-16 Primo tempo vincente di Nwakalor! 21-16 Sblocca la situazione l’opposta a stelle e strisce. 21-15 Errore a ripetizione per gli Stati Uniti, time-out. 19-15 Un muro e un ace, l’Italia scappa via!! 17-15 ...

LIVE Italia-USA 0-0 - Finale Mondiali Under 18 volley in DIRETTA : si inizia - azzurre per la Storia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-8 Ottima diagonale di Gardini. 5-8 USA avanti di tre al primo time-out tecnico. 5-7 Stampatona di Nwakalor! 4-7 Le ragazze a stelle e strisce stanno usando bene il nostro muro. 3-5: time-out per coach Mencarelli, momento di difficoltà per le azzurre. 3-3 La squadra americana si riporta in parità, errore in attacco di Gardini. 3-1 Già due muri punto in quest’inizio, non si passa! 2-1 ...

LIVE Italia-USA - Finale Mondiali Under 18 volley in DIRETTA : le azzurre per l’impresa - caccia al terzo oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-USA, Finale dei Mondiali Under 18 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Ismailia (Egitto) con l’obiettivo di mettersi al collo la medaglia d’oro, la nostra Nazionale insegue il terzo sigillo consecutivo nella rassegna iridata di categoria dopo il trionfo dello squadrone di Paola Egonu quattro anni fa e la conferma ...

Italia-USA - Finale Mondiali Volley femminile Under18 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si giocherà quest’oggi la Finale dei Mondiali di volley femminile a livello Under 18, che oppone l’Italia agli Stati Uniti. Le azzurre allenate da Marco Mencarelli, nella semiFinale giocata ieri, hanno saputo compiere una rimonta ad altissimi livelli, vincendo dopo esser state in svantaggio di due set. Dall’altra parte, le americane si sono liberate del Brasile senza concedere loro alcun parziale. L’Italia è alla ricerca ...

Volley femminile - Mondiali Under 18 : Italia galattica - azzurre in Finale! Cina sconfitta al tie-break - ora sfida agli USA : Pazzesca magia dell’Italia ai Mondiali Under 18 di Volley femminile, la nostra Nazionale ha sconfitto la Cina per 3-2 (22-25; 19-25; 25-19; 25-19; 15-10) dopo 124 minuti di autentica battaglia a Ismailia (Egitto) e si è così qualificata per la Finale: l’appuntamento è per domani sabato 14 settembre (ore 19.00) contro gli USA che hanno liquidato il Brasile per 3-0. L’Italia andrà a caccia del terzo trionfo consecutivo nella ...

Volley femminile - Mondiali Under 18 : Italia scatenata - azzurre in semifinale! Travolto il Perù - ora la Cina : L’Italia vola in semifinale ai Mondiali Under 18 di Volley femminile, le azzurrine hanno surclassato il Perù con un comodo 3-0 (25-19; 25-10; 25-18) e sono così entrate in zona medaglie a Ismailia (Egitto): la prossima sfida sarà contro la Cina che si è sbarazzata della Romania mentre dall’altra parte del tabellone spazio al confronto tra USA e Brasile che hanno eliminato Giappone e Russia. Le ragazze di Marco Mencarelli non hanno ...

Volley femminile - Mondiali Under 18 : l’Italia vola ai quarti di finale - travolto Porto Rico. Ora sfida al Perù : L’Italia si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali Under 18 di Volley femminile, le azzurrine hanno travolto Porto Rico con un netto 3-0 (25-12; 25-18; 25-21) e si sono così guadagnate il diritto di affrontare il Perù, capace di superare l’Argentina per 3-1: la nostra Nazionale tornerà in campo giovedì sera (ore 20.00) per incrociare la compagine sudamericana e ancora una volta partirà con tutti i favori del pronostico, le ...

Volley femminile - Mondiali Under 18 : l’Italia batte il Messico e vince il girone - ora ottavi contro il Porto Rico : Quarta vittoria consecutiva per l’Italia ai Mondiali Under 18 di Volley femminile, le azzurrine hanno sconfitto il Messico per 3-2 (25-15; 21-25; 22-25, 25-20; 15-12) e hanno così conquistato il primo posto nel girone. La nostra Nazionale vola così agli ottavi di finale dove affronterà il non irresistibile Porto Rico per poi puntare al quarto di finale contro la vincente di Argentina-Perù: l’obiettivo minimo delle ragazze di coach ...

Mondiali Volley U18 – L’Italia fa quattro su quattro nel girone - battuto il Messico 3-2 e ottavi in tasca : L’Italia affronterà domani negli ottavi di finale Porto Rico, quarta classifica del girone A Nei Campionati Mondiali under 18 in corso di svolgimento in Egitto, è arrivata la quarta vittoria consecutiva per le azzurrine, che hanno superato il Messico al tie-break 3-2 (25-15, 21-25, 22-25, 25-20, 15-12). Un successo arrivato con più fatica del previsto ma che permette comunque di chiudere la pool al primo posto e di beneficiare di un ...

Volley femminile - Mondiali Under 18 : terza vittoria per l’Italia - le azzurre travolgono il Canada. Primo posto ipotecato : terza vittoria consecutiva per l’Italia ai Mondiali Under 18 di Volley femminile, le azzurrine hanno sconfitto il Canada per 3-0 (25-20; 25-7; 25-19) e hanno ipotecato il Primo posto nel girone che andrà conquistato nella giornata di domani battendo il modesto Messico. La nostra Nazionale, già certa della qualificazione agli ottavi e di un probabile tabellone favorevole nella fase a eliminazione diretta, si è imposta a Ismailia (Egitto) in ...