Moglie fedifraga inganna il marito Il figlio è dell' amante

(Di sabato 14 settembre 2019) Valentina Dardari La questione è finita in tribunale. La donna è stata accusata del reato di alterazioneo stato di filiazione Unahato il propriofacendogli credere che ilfosse suo. Tanto da farlo riconoscere al consorte. Invece il bambino in questione eradi un tradimento o meglio,a donna. Adesso inizierà la battaglia legale. Laè stata accusata del reato di alterazioneo stato di filiazione e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il Gip Coppola del Tribunale di Napoli Nord ha disposto l’imputazione coatta a carico dalla donna, originaria di San Marcellino, comune in provincia di Caserta. Come riportato da casertanews, tutto ha avuto inizio nel luglio 2017, quando un bambino è nato tra l’amore di mamma e papà. Peccato però che dopo soli cinque mesi di felicità, l’uomo abbia scoperto ...

