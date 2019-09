Milano | sorpreso con droga e coltellino | arrestato

Milano : sorpreso con 116 grammi di sostanze stupefacenti - arrestato : Milano, 14 set. (AdnKronos) - Aveva con sé 116 grammi di sostanze stupefacenti. A Milano, in viale Sarca, un uomo senagalese di 46 anni è stato arrestato per spaccio. E' stato sorpreso con 57 grammi di marijuana e 59 grammi di hashish oltre che un coltellino svizzero e 630 euro in banconote di picco

Milano : sorpreso con 500 grammi di hashish - arrestato : Milano, 5 set. (AdnKronos) - Era in possesso di 500 grammi di hashish, suddivisi e confezionati in piccole dosi pronte per lo spaccio, di un taglierino e di 65 euro in banconote di piccola taglio. E' stato arrestato un ragazzo di 21 anni con precedenti, cittadino della Guinea, a Milano, in via Padov