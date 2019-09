Milano | palpeggia ragazza alla fermata della metro | denunciato

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019), 14 set. (AdnKronos) – E’ statoper violenza sessuale. A‘Cadorna’, la polha riconosciuto un uomo pakistano di 40 anni che era statol’8 luglio da unacolombiana di 26 anni. La donna aveva accusato l’uomo di averlata e si era rivolta cosìpolizia. Non è la prima volta che l’uomo viene accusato di molestie. La pol, attraverso le descrizioni fornite de divulgate dai colleghi, è riuscito a individuarlo venerdì 13 settembre. L’uomo è stato così fermato e. L'articoloCalcioWeb.

RedazioneLaNews : #Milano Palpeggia una ragazza all'uscita dalla discoteca. Arrestato per violenza sessuale - franco56939151 : RT @VittorioDeSant7: ARRESTARE SIGNIFICA FARLO MARCIRE IN CARCERE E VIRARE I GENITALI Milano, senegalese palpeggia una ragazza di 23 anni… - lucacampitello1 : Milano, senegalese palpeggia una ragazza di 23 anni fuori la discoteca: arrestato per violenza sessuale -