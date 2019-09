Milano | Non affitto a meridionali | io salviniana razzista Respinta 28enne

Ragazza pugliese rifiutata a Milano - “ Non affitto l’appartamento a Meridionali” - la proprietaria di un appartamento rincara “Sono razzista e me ne vanto” : Una denuncia incredibile quella di Deborah Prencipe una Ragazza foggiana che ha deciso di raccontare tutto quello che le successo. La Ragazza, secondo quanto raccontato sulla sua pagina Facebook, è stata vittima di un episodio di razzismo incettabile. Deborah Principe ha raccontato che una proprietaria di un appartamento a Milano le ha rifiutato di affittare alla Ragazza perché “razzista e contro i Meridionali”. La proprietaria ...

Inter-Udinese - Tudor : “Non dobbiamo andare a Milano e subire. Lukaku pericolo numero uno? Non è il solo” : “L’Inter ha grandi giocatori, che costano tanto. Ma non dobbiamo andare a Milano e subire”. Igor Tudor, allenatore dell’Udinese si aspetta una partita coraggiosa dai suoi, nonostante sia consapevole della forza dell’avversaria, guidata tra l’altro da un suo ex compagno, Antonio Conte: “Conte è uno degli allenatori più forti al mondo, come lo stadio di Milano uno dei più belli. Lukaku non è ...

Foggiana cerca casa a Milano - la proprietaria : "Non affitto ai meridionali. Sono razzista al 100%" : “Non si affitta ai meridionali”. Ecco ciò che, parafrasando e in stretta sintesi, una ragazza di Foggia, in cerca di una casa al Nord per stare vicino alla sua fidanzata, si è sentita rispondere da un’affittuaria della provincia di Milano.“Succede questo. La mia compagna decide di trasferirsi nel mio paese in provincia di Milano. cerca una casa in affitto, la trova e se ne innamora. Si mette ...

Juve - Alex Sandro fa discutere : “Torino non ha lo stesso appeal di Roma o Milano…” : Alex Sandro è tornato in Brasile grazie alla pausa per le Nazionali, il terzino si candida ad essere un sicuro protagonista per fino al termine della stagione in campionato e Champions League, Lunga intervista al brasiliano Raiam Santos, visibile anche su YouTube. “Nel mio quartiere non è stato agevole crescere. Tanti miei coetanei sono in carcere, altri hanno preso brutte strade con la droga. Ricordo che andavamo a giocare a calcio, ...

Milano - sequestrato il teatro Ciak : “Violate norme edilizie - opere abusive non demolite” : Mancata demolizione di opere abusive. Con questa accusa è stato sequestrato il teatro Ciak di Milano, in viale Puglie, in zona Corvetto. Gli agenti della Polizia locale e il personale della squadra di polizia giudiziaria del Dipartimento salute, ambiente e lavoro, coordinati dal pm Francesco De Tommasi, hanno apposto i sigilli ai tre cancelli d’ingresso e all’area del parco Alessandrini dove sorge la tensostruttura. Secondo l’ipotesi ...

Conte 2 - De Luca : “Non c’è più ministra Grillo? Grave perdita - che peccato. Salvini? A Milano spacciatori coi machete - altro che sicurezza” : “Nel nuovo governo c’è stato il cambiamento del ministro della Salute Grillo. Come potete immaginare, è una notizia che mi ha gettato nello sconforto, non ho dormito per 48 ore. Che peccato, ce ne faremo una ragione. Abbiamo avuto questa Grave perdita e ora c’è un nuovo ministro (Roberto Speranza, ndr), una persona garbata e amica. Ma per noi non cambia assolutamente niente “. E’ il commento ironico del presidente ...

Ilda Boccassini va in pensione - magistrato simbolo della procura di Milano e non solo : Battagliera come pochi, non si è mai tirata indietro davanti alle molte sfide che indagini delicatissime hanno presentato. Ilda Boccassini è stata uno dei magistrati simbolo della procura di Milano, protagonista dei processi a Silvio Berlusconi e per questo spesso al centro degli attacchi della politica, almeno di una sua parte. Ma ha legato il suo nome anche alle prime indagini sulla strage di Capaci e quella di via D’Amelio e alla cattura di ...

Milano : De Corato - 'nuovo governo non potrà nascondere emergenza nomadi' (3) : (AdnKronos) - E sul sindaco di Milano De Corato ha detto inoltre che "Sala, totalmente in contrasto con quanto fatto fino ad ora, il 18 maggio 2018 sul Corriere della Sera dichiarava che "non sono (i campi rom) un modello di successo, né da replicare. Certamente non se ne creeranno altri. Verificher

Milano : De Corato - 'nuovo governo non potrà nascondere emergenza nomadi' (2) : (AdnKronos) - L’emergenza, secondo De Corato, riguarda anche le roulottes e i camper, non censiti, che occupano intere vie. "Ecco i numeri della Città Metropolitana di Milano: sono 8 i villaggi autorizzati, due in più che a Roma, per un totale di circa 710 persone con 238 minori, di cui 5 solo nel c

Milano : De Corato - 'nuovo governo non potrà nascondere emergenza nomadi' : Milano, 4 set. (AdnKronos) - Il Viminale ha diffuso i dati riguardanti la presenza di campi rom più o meno autorizzati nella città metropolitana di Milano. L'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato ha detto che "il governo giallorosso non potrà nasconderli in un cassetto. Sono numeri

Billie Eilish a Milano : «Non cerco di essere diversa. Lo sono» : Billie Eilish Billie Eilish Billie Eilish Billie Eilish Billie Eilish Billie Eilish Billie Eilish Compirà 18 anni a dicembre la ragazza di Los Angeles che, in pochissimo tempo, ha rivoluzionato le regole del pop. È a Milano per Milano Rocks, il festival che il 30 e 31 agosto ha occupato l’aria Expo del Mind Milano Innovation District con tante ore di musica, tra nomi come Florence and The Machine, The 1975 e Twenty One Pilots. Cinquantacinque ...

Pd : Orlando non sarà presente a festa Milano : Roma, 30 ago. (AdnKronos) – “A causa dell’evolversi della situazione politica nazionale, il vice segretario del Pd, Andrea Orlando, questa sera non potrà partecipare come annunciato alla festa del Pd di Milano”. Così in una nota l’Ufficio stampa del Pd.L'articolo Pd: Orlando non sarà presente a festa Milano sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Kiss Kiss Napoli – Martino : “Da Milano mi arrivano delle voci ma non mi sbilancio” : Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal, parlando della sfida tra Juventus e Napoli e della questione Icardi : “Juve-Napoli non sará una partita Scudetto, siamo appena alla seconda giornata. Icardi? Potrebbero esserci novità nelle prossime ore. Da Milano mi giungono voci che c’è qualcosa che si sta muovendo, non mi sbilancio ma pare che qualcosa stia cambiando. Il Napoli non ha ...

“Vado a vivere in Puglia - non c’è storia con Milano” : il post della turista milanese è virale : Alessandra, turista milanese stregata dalle bellezze pugliesi, ha condiviso sui social l’entusiasmo per la bellezza dei...