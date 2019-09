Milano | minacce | liti e violenza in casa | arrestato

Fonte : calcioweb.eu

14 set. (AdnKronos) – A Milano, in via Ricciarelli, un uomo di 54 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti nei confronti di una donna di 35 anni. Dal 2017 la polizia era intervenuta cinque volte e nel 2018 era arrivata anche la prima denuncia. L'uomo ha precedenti penali e di polizia per spaccio di stupefacenti e maltrattamenti. Tutte le altre volte, i due litigavano in modo molto acceso ma non c'erano segni di nessuna violenza fisica. Questa volta sì. La donna aveva sangue sulle labbra e sul naso e nonostante l'intervento della polizia, l'uomo continuava a urlarle contro e minacciarla. Prima dell'arrivo della polizia, c'era già il personale del 118 che stava medicando la donna.

