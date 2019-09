Migranti | Ocean Viking a Lampedusa L’esplosione di gioia a bordo della nave

Ocean Viking non entrerà in porto - deciso trasbordo Migranti. Sindaco Lampedusa - accoglienti ma non stupidi : La nave Ocean Viking non entrera' nel porto di Lampedusa ma sara' effettuato il trasbordo degli 82 migranti sulle motovedette di Guardia di Finanza e Guardia Costiera e da la' saranno trasportati sulla terraferma. La decisione e' stata presa per non rischiare disagi e limitazioni nell'operativita' del porto e del vicino aeroporto. Dura la reazione del Sindaco di Lampedusa e Linosa, Salvatore Martello. "La nave era piu' vicina a porto ...

Migranti : Lampedusa - Ocean Viking non entra in porto ma naufraghi verranno trasbordati : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – La nave Ocean Viking non attraccherà nel porto di Lampedusa per fare sbarcare gli 82 Migranti a bordo della ong. Come si apprende l’imbarcazione verrà raggiunta in rada da alcune motovedette della Guardia costiera e della Guardia di Finanza che faranno il trasbordo. Una decisione presa per evitare di creare eventuali problemi di operatività al porto di Lampedusa. L'articolo Migranti: Lampedusa, ...

Ocean Viking - Luigi Di Maio : "Anche col precedente governo l'obiettivo era la redistribuzione dei Migranti" : "Il porto sicuro è stato assegnato a Ocean Viking solo perché l'Unione europea aderisce alla nostra richiesta di prendere gran parte dei migranti". Luigi Di Maio, a margine del suo intervento alla Scuola Open di Rousseau, interviene sul caso della nave ong che è stata autorizzata a sbarcare a Lamped

Migranti - Di Maio : “Ocean Viking? Nessuna discontinuità. Obiettivo è sempre stato ridistribuzione” : “Credo ci sia un grande equivoco sull’assegnazione del porto sicuro alla Ocean Viking: noi l’abbiamo assegnato solo perché l’Europa ha aderito alla nostra richiesta di prendere gran parte dei Migranti”. Così il capo politico M5S e ministro degli Esteri Luigi Di Maio a ‘Open Comuni’ a Roma. “Anche col precedente governo l’Obiettivo era che chi arrivava in Italia venisse ridistribuito con gli altri governi ...

Ocean Viking - Di Maio : “Porto sicuro assegnato perché ci sarà ridistribuzione dei Migranti in Ue” : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha spiegato così la scelta dell'Italia di assegnare un porto sicuro alla nave Ocean Viking, che sbarcherà a Lampedusa gli 82 naufraghi: "È stato assegnato il porto a Ocean Viking solo perché l'Ue aderisce a nostra richiesta di prendere gran parte dei migranti".Continua a leggere

Ocean Viking - Italia assegna porto alla nave con 82 Migranti. Salvini : “Porti aperti senza limiti” : La nave delle ong Ocean Viking con 82 persone a bordo salvate in mare si sta dirigendo verso Lampedusa: dopo giorni di stallo l'Italia ha finalmente assegnato un porto sicuro alla nave umanitaria. Ma il sindaco di Lampedusa non ci sta: "La nave era più vicina alla Sicilia, non siamo idioti. La nostra isola non può essere la soluzione di tutti i problemi".Continua a leggere

Migranti - l’Italia assegna il porto di Lampedusa alla Ocean Viking. Il sindaco : “Era più vicina la Sicilia” : Viaggio finito per gli 82 soccorsi, ma Salvatore Martello accusa la ministra dell’Interno: «Siamo accoglienti, non idioti»

Migranti : sindaco Lampedusa - 'accoglienti sì ma cretini no - Ocean doveva sbarcare in Sicilia' : Palermo, 14 set. (AdnKronos) - "Se il nuovo ministro dell'Interno Lamorgese vuole continuare sulla stessa scia dell'ex ministro Salvini, noi siamo pronti ad alzare la voce e non sarà una voce di pace. Accoglienti sì ma idioti no. La nave Ocean Viking era molto più vicina alle coste siciliane che a L

