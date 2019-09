Migranti | l' Italia riapre i porti La Ocean Viking a Lampedusa

Ocean Viking - l’Italia assegna porto alla nave delle ong con 82 Migranti a bordo : La nave delle ong Ocean Viking con 82 persone a bordo salvate in mare si sta dirigendo verso Lampedusa: dopo giorni di stallo l'Italia ha finalmente assegnato un porto sicuro alla nave umanitaria. Ma il sindaco di Lampedusa non ci sta: "La nave era più vicina alla Sicilia, non siamo idioti. La nostra isola non può essere la soluzione di tutti i problemi".Continua a leggere

Migranti - Italia dà porto a Ocean Viking : 8.23 L'Italia -a quanto si apprende- ha assegnato il 'place of safety, il porto sicuro, alla Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranea e Medici senza frontiere con 82 Migranti a bordo. Si tratta del porto Lampedusa. Si sta ora valutando se farla entrare direttamente in porto o fare il trasporto dei Migranti su motovedette della Guardia Costiera.

Migranti - Seehofer : “Colloqui in corso - Germania può prendere il 25% delle persone salvate dall’Italia. Anche Francia disponibile” : I “colloqui sono ancora in corso”, ma secondo quanto concordato finora la Germania è pronta ad accogliere un quarto dei Migranti che sbarcano in Italia dopo un salvataggio in mare. E lo stesso è disposta a fare Anche la Francia. A svelarlo è il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, parlando alla Sueddeutsche Zeitung: “Se rimane come concordato, possiamo prendere il 25% delle persone salvate in mare davanti ...

Migranti : l’Unhcr evacua 98 rifugiati dalla Libia in Italia : «Nei centri di detenzione ci sono ancora oltre 3.600 rifugiati. Dobbiamo urgentemente trovare una soluzione per loro, come per migliaia di rifugiati più vulnerabili in contesti urbani» ha commentato Jean-Paul Cavalieri, capo della missione per la Libia dell'Unhcr

Sbarchi - Migranti secondari e missione Sophia - vertice Italia-Germania il 18 : Mentre il premier italiano Giuseppe Conte ha ripreso la sua battaglia sulla ripartizione dei migranti che sbarcano in Italia, è la Germania in questo momento il Paese più dinamico sul fronte delle politiche migratorie

Letta ipotizza l'uscita temporanea dell'Italia dal trattato di Dublino sui Migranti : Perché non si è avviata una politica migratoria europea in grado di conciliare rispetto dei diritti umani e gestione controllata dei flussi alle frontiere? Perché, quattro anni dopo i picchi del 2015, “siamo ancora al bivio tra ‘porti chiusi' e ‘facciamo entrare tutti'?” Se lo chiede in una lettera a la Repubblica l'ex premier Enrico Letta, che il quotidiano pubblica nella pagina dei commenti con il titolo “Un patto a Lampedusa”. Secondo Letta, ...

OCEAN VIKING - ZINGARETTI : 'NAVE DEVE SBARCARE'/ Pd in coro : 'Migranti in Italia' : OCEAN VIKING, ZINGARETTI a Conte e M5s: 'NAVE entri subito in Italia': 84 migranti a bordo. Pigozzi: 'Migranti vittime di violenze sessuali e fisiche'.