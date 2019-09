Migranti | l’Italia assegna  un porto sicuro alla Ocean Viking | è Lampedusa

Ocean Viking - l’Italia assegna porto alla nave delle ong con 82 Migranti a bordo : La nave delle ong Ocean Viking con 82 persone a bordo salvate in mare si sta dirigendo verso Lampedusa: dopo giorni di stallo l'Italia ha finalmente assegnato un porto sicuro alla nave umanitaria. Ma il sindaco di Lampedusa non ci sta: "La nave era più vicina alla Sicilia, non siamo idioti. La nostra isola non può essere la soluzione di tutti i problemi".Continua a leggere

Migranti - Seehofer : “Colloqui in corso - Germania può prendere il 25% delle persone salvate dall’Italia. Anche Francia disponibile” : I “colloqui sono ancora in corso”, ma secondo quanto concordato finora la Germania è pronta ad accogliere un quarto dei Migranti che sbarcano in Italia dopo un salvataggio in mare. E lo stesso è disposta a fare Anche la Francia. A svelarlo è il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, parlando alla Sueddeutsche Zeitung: “Se rimane come concordato, possiamo prendere il 25% delle persone salvate in mare davanti ...

Migranti - nuovo soccorso della Ocean Viking. E l’Italia chiude i porti ai 5 della Alan Kurdi : La scorsa notte 84 persone prese a bordo da un veliero tedesco e poi trasferite sulla nave di Sos Mediterranee e Msf. La ministra Lamorgese nega l'approdo alla ong Sea-Eye

Governo. Migranti - collocazione dell’Italia tra Usa e Oriente - rapporti con Parigi : i dossier sul tavolo di Di Maio al ministero degli Esteri : La gestione dei flussi migratori e la collocazione dell’Italia nel delicato equilibrio geopolitico tra gli Stati Uniti e l’Oriente. Ma anche i rapporti con la Francia. Sono principali dossier di politica estera che attendono Luigi Di Maio alla Farnesina. Che in un post su Facebook annovera “l’attenzione verso l’Africa” e “il tema delle migrazioni” tra “le linee guida su cui costruirò il mio ...

Da quasi un mese l’Italia nega il decollo a due aerei leggeri delle ong usati per soccorrere i Migranti : Da quasi un mese, scrive Repubblica, l’Italia nega l’autorizzazione al decollo a Moonbird e Colibrì, due aerei leggeri delle ong che sorvolano il Mediterraneo per avvistare i gommoni dei migranti. L’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, ha detto in un

Migranti : Mediterranea - ‘ennesima strage nel silenzio colpevole dell’Italia e dell’Ue’ : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – “Mancano conferme definitive, ma se venisse accertata sarebbe l’ennesima terribile strage. Nel silenzio colpevole dell’Europa, dell’Italia. Nel Mediterraneo c’è bisogno di salvezza, c’è bisogno di noi”. Così, sui social, Mediterranea Saving Humans, dopo la notizia di Alarm phone secondo cui ci sarebbe un’altra strage nel Mediterraneo. L'articolo Migranti: ...

Migranti - Open Arms in mare da dodici giorni : “Previste onde di 2 metri e l’Italia ci impedisce di avvicinarci a Lampedusa” : “Da mercoledì è in arrivo una perturbazione, previste onde di 2,2 metri“. Open Arms, in mare da dodici giorni con 151 Migranti a bordo, lancia nuovamente l’allarme: l’Italia “ci impedisce di avvicinarci a Lampedusa” e Malta “ha negato autorizzazione a entrare in acque territoriali per ripararci”. La nave della ong spagnola, che il primo agosto ha soccorso 121 Migranti e ne ha salvati altri 39 nella notte ...

Migranti - nave Alan Kurdi fa rotta verso Malta : “C’è un bambino di 4 anni ferito - sono queste le persone da cui deve difendersi l’Italia” : La Alan Kurdi fa rotta verso Malta. Ad accelerare i tempi della scelta è l’esigenza dell’equipaggio di far sbarcare il prima possibile un bambino di quattro anni che riporta una ferita di 10 centimetri causata da un colpo di arma da fuoco. “queste sono le persone da cui l’Italia deve essere protetta. Si chiama Djokovic, come un giocatore di tennis europeo. In Libia, ha subito una ferita da arma da fuoco. Dovremmo ...

Migranti - Patronaggio in commissione antimafia Sicilia : “Tunisini gestiscono navi madre che conducono barconi vicino l’Italia” : “Organizzazioni tunisine gestiscono ‘navi madre‘ per condurre le piccole imbarcazioni piene di Migranti vicino alle coste italiane”. Luigi Patronaggio, procuratore capo di Agrigento, dopo le ripetute minacce subite nelle ultime settimane, parla alla commissione regionale antimafia della Regione Sicilia. Il magistrato parla di “grossi pescherecci” gestiti dagli scafisti nordafricani e fa riferimento agli ...

Campoli - nella foto con le nonne e i bimbi Migranti c’è l’Italia e basta. Il resto sono rigurgiti : foto: Mario Gisoldi, Facebook nella foto di Campoli non c’è l’Italia che ci piace, c’è l’Italia e basta. Ché se c’è una cosa connaturata alla nostra patria identità, quella è l’ospitalità del popolo di mare, l’empatia vero gli altri del popolo dominato e creolo. Ogni stranezza sovranista, ogni sussulto nazionalista, è rigurgito relativamente nuovo, ignoranza della nostra storia che ha sempre inglobato. nella foto di Campoli non c’è da ...

Le nonne con i bimbi Migranti - raccontano l’Italia migliore : Fake news, le ultime bufale sui migrantiFake news, le ultime bufale sui migrantiFake news, le ultime bufale sui migrantiFake news, le ultime bufale sui migrantiFake news, le ultime bufale sui migrantiTre anziane signore con tre bambini stretti tra le braccia. Una foto che parla di vita quotidiana, dell’amore che per sempre lega le nonne ai propri nipoti. In poche ore invece è diventata virale, dopo essere stata condivisa sul gruppo ...

ll nuovo piano di Macron per i Migranti (che non piace all’Italia) : (foto: LaPresse – Marco Alpozzi) L’Unione Europea non è quasi mai riuscita a mettersi d’accordo sul tema dell’immigrazione, e l’ultima proposta sul tavolo non sembra aver cambiato questo stato di cose. Il presidente francese Emmanuel Macron ha presentato ieri durante una riunione dei ministri dell’Interno dei 28 stati membri un “meccanismo di solidarietà”. Il piano, che è stato messo a punto con ...

C’è un nuovo accordo per la ricollocazione dei Migranti - ma senza l’Italia : Otto paesi europei parteciperanno all'iniziativa di Francia e Germania, che Matteo Salvini ha però criticato duramente

L’Italia non c’è - l’Europa trova una prima intesa sui Migranti : Al vertice di Parigi Macron porta a casa l’adesione di 14 Stati al principio per cui i profughi vanno redistribuiti. Salvini da Roma: è stato un flop