Migranti | il governo apre i porti per la Ocean Viking | Franceschini | ' Torna la politica'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 14 settembre 2019)sbarca in Italia, a Lampedusa per la precisione. L'isola è stata designata come porto sicuro per lo sbarco degli 82a bordo, dopo il permesso di evacuazione concesso ad una donna incinta di 9 mesi l'11 settembre, e la conseguente fine dell'odissea. La nave comunque non entrerà in porto, perché i profughi saranno trasbordati su motovedette della guardia costiera. L'arrivo deiè stato annunciato via Twitter dal neo-eletto Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario: Nel tweet del deputato spunta anche il riferimento al leader dell'opposizione Matteo Salvini la cui lineaviene definita "propaganda sulla pelle di disperati."....

dariofrance : Il Governo assegna un porto sicuro a #OceanViking e i migranti saranno accolti in molti Paesi europei. Fine della p… - NicolaPorro : Il Corriere della Sera dice che con questo governo si apre uno spiraglio sui migranti... Ma di cosa? Nel 2015 l’Eu… - matteosalvinimi : Zingaretti: “Quella nave per me deve entrare, senza se e senza ma”. Ottimo inizio... Vediamo alla prova dei fatti s… -