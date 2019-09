Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019) Roma, 14 set. (AdnKronos) – “La gestione ottimale della vicenda della Ocean Viking dimostra che si possono risolvere i problemi senza sfruttare il dramma deia fini propagandistici come ha fatto per più di un anno e mezzo Salvini. Bisogna uscire da unaemergenziale funzionale alla falsa narrazione della destra di una invasione in atto e operare, d’intesa con l’Europa, per una corretta gestione dei flussi migratori: esattamente come si è fatto con la Viking, senza tweet e dirette Facebook, ma con intelligenza e umanità. Lo afferma il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico. L'articolo, ‘uscire daedd’intesa con Ue’ CalcioWeb.

TV7Benevento : Migranti: Fornaro, 'uscire da logica emergenza ed agire d'intesa con Ue'... - Fornaro62 : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: la gestione ottimale della vicenda Ocean Viking dimostra che si possono risolvere i problemi senza sf… - lageloni : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: la gestione ottimale della vicenda Ocean Viking dimostra che si possono risolvere i problemi senza sf… -