Migranti | Di Maio | “Ocean Viking? Nessuna discontinuità Obiettivo è sempre stato

Ocean Viking - Di Maio : “Porto sicuro assegnato perché ci sarà ridistribuzione dei Migranti in Ue” : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha spiegato così la scelta dell'Italia di assegnare un porto sicuro alla nave Ocean Viking, che sbarcherà a Lampedusa gli 82 naufraghi: "È stato assegnato il porto a Ocean Viking solo perché l'Ue aderisce a nostra richiesta di prendere gran parte dei migranti".Continua a leggere

Migranti : Conte a Palazzo Chigi con Lamorgese - Di Maio - Guerini e De Micheli : Un vertice a Palazzo Chigi con i ministri competenti per l’immigrazione, all’indomani dell’incontro con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il premier Giuseppe Conte ha chiamato nella sede del governo il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli. Al nuovo capo ...

Di Maio : "Migranti - superare Dublino" : 22.32 "Prioritario l'interesse nazionale in Europa e nel mondo",mantenendo "un dialogo franco e aperto con i nostri partner,senza rinunciare ai valori europei e atlantici". Così il ministro degli Esteri Di Maio ai diplomatici. L'Africa "non va vista come motivo di preoccupazione,ma come opportunità",aggiunge. Il tema migranti sarà una priorità del governo."Lavoreremo a una maggiore responsabilizzazione dell'Ue e per un superamento del ...

Di Maio : «Questione Migranti prioritaria - superare Dublino» : L'Italia, assicura il neo ministro degli Esteri, manterrà «un dialogo franco e aperto con i nostri partner, senza ovviamente rinunciare ai valori europei e atlantici che caratterizzano la storia del nostro Paese»

Governo - Di Maio scrive ai diplomatici : “Questione Migranti prioritaria - rivedere Dublino” : Il neo-ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si rivolge alla diplomazia italiana e spiega quali saranno le priorità del titolare della Farnesina: si parte dalla questione migranti, con l'intenzione di rivedere il trattato di Dublino. Di Maio sottolinea anche la lealtà verso l'Ue e la Nato, pur non escludendo il dialogo con altri interlocutori.Continua a leggere

Governo - Di Maio : «Migranti - superare Dublino. Africa non è preoccupazione - ma opportunità» : La questione migranti è una priorità per il nuovo Governo. La afferma Luigi Di Maio, nuovo ministro degli Esteri. L'Africa «non può essere più vista solo come...

Governo. Migranti - collocazione dell’Italia tra Usa e Oriente - rapporti con Parigi : i dossier sul tavolo di Di Maio al ministero degli Esteri : La gestione dei flussi migratori e la collocazione dell’Italia nel delicato equilibrio geopolitico tra gli Stati Uniti e l’Oriente. Ma anche i rapporti con la Francia. Sono principali dossier di politica estera che attendono Luigi Di Maio alla Farnesina. Che in un post su Facebook annovera “l’attenzione verso l’Africa” e “il tema delle migrazioni” tra “le linee guida su cui costruirò il mio ...

Migranti : Di Maio - ‘determinanti per von der Leyen’ : Roma, 2 set. (AdnKronos) – “L’Italia a livello europeo ha una grande occasione, il Movimento 5 Stelle é stato determinante per le elezioni di Ursula von der Leyen che è stata eletta per 9 voti e noi ne abbiamo dati 14: con quei voti noi vogliamo cambiare le politiche di immigrazione dell’Europa, vogliamo fare in modo che chi arriva in Italia venga redistribuito negli altri Paesi europei, non abbiamo più tempo da ...

La Spagna invia una nave per trasportare i Migranti della Open Arms a Maiorca : La Spagna invierà una nave della marina a Lampedusa per trasportare i migranti della Open Arms a Maiorca. Al diciannovesimo giorno di stallo si sblocca la situazione per i naufraghi a bordo dell'imbarcazione della ong spagnola. La nave Audaz partirà alle 17 da Rota, Cadige. Per il ministro dei Trasp

Open Arms - la Guardia Costiera è disponibile ad accompagnare i 107 Migranti a Maiorca : La nave Open Arms potrebbe davvero raggiungere la Spagna. Non il porto di Algeciras, offerto ieri dal governo spagnolo e giudicato troppo lontano dalla posizione attuale della nave, ma quello di Minorca, a circa metà strada rispetto alla prima ipotesi.Il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha messo a disposizione le navi della Guardia Costiera italiana, che potrebbero scortare la Open Arms fino all'isola di Minorca o in alternativa ...

**Migranti : Open Arms - 'Maiorca porto sbarco? Decisione incomprensibile'** : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) - "Dopo 18 giorni di stallo, Italia e Spagna sembrano finalmente aver trovato un accordo, individuando Maiorca come porto di sbarco, Decisione che ci appare del tutto incomprensibile". Lo dice la Ong spagnola, Open Arms, aggiungendo: "Con la nostra imbarcazione a 800 met