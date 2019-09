Migranti | 58 degli 82 a bordo della Ocean Viking andranno in 4 Paesi Ue 

Migranti : 58 degli 82 Migranti della Ocean Viking andranno in 4 Paesi Ue : Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo sono i Paesi che al momento hanno aderito alla redistribuzione dei migranti della Ocean Viking a cura della Commissione europea. Lo si apprende da fonti di governo. Si attende la possibile adesione dell'Irlanda. Ad ora, degli 82 a bordo, 58 migranti sarebbero cosi' ricollocati: 24 in Germania, 24 in Francia, 8 in Portogallo, 2 in Lussemburgo. All'Italia si richiede pertanto di farsi carico di 24 ...

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha approvato la norma introdotta dal governo Trump per limitare le richieste di asilo dei Migranti : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha autorizzato l’entrata in vigore della norma introdotta lo scorso luglio dall’amministrazione Trump con l’intento di limitare drasticamente la possibilità dei migranti di chiedere asilo negli Stati Uniti. La norma, che era stata sospesa dopo

Governo. Migranti - collocazione dell’Italia tra Usa e Oriente - rapporti con Parigi : i dossier sul tavolo di Di Maio al ministero degli Esteri : La gestione dei flussi migratori e la collocazione dell’Italia nel delicato equilibrio geopolitico tra gli Stati Uniti e l’Oriente. Ma anche i rapporti con la Francia. Sono principali dossier di politica estera che attendono Luigi Di Maio alla Farnesina. Che in un post su Facebook annovera “l’attenzione verso l’Africa” e “il tema delle migrazioni” tra “le linee guida su cui costruirò il mio ...

Il calcio degli eMigranti : pallone - spaghetti e mozzarella. La squadra di italiani in Galles : Quando l'arbitro - anzi, il referee - entra nello spogliatoio e inizia l'appello, è come se in sottofondo suonasse l'Inno di Mameli. Con il suo buffo inglese italianizzato ci prova: «Braino, Sammartaino, Delvecio, Serraffino». Un incubo. Doppie e "i" diventano imprevedibili e i cognomi vengono inevi

Nella notte completato lo sbarco degli 83 Migranti della Open Arms a Lampedusa : Si sono concluse 45 minuti dopo la mezzanotte le operazioni di sbarco degli 83 migranti della nave "Open Arms" approdata poco dopo le 23.30 a Lampedusa, al termine di una odissea durata 19 giorni. La prima a scendere sul molo, intorno a mezzanotte, è stata una donna. I profughi sono stati condotti all'hotspot. La svolta dopo il sequestro preventivo disposto dalla procura di Agrigento che nel pomeriggio ha deciso anche lo sbarco immediato. ...

Migranti - la maggioranza degli italiani è favorevole al blocco navale : Secondo un sondaggio, il 51% degli italiani si dichiara a favore del blocco navale proposto da FdI. Anche la maggioranza degli elettori del M5s (53%) appoggia l’idea. In questi caldi giorni di agosto l’attenzione in Italia, oltre alla possibile crisi di Governo, è focalizzata sulla questione della Open Arms, nave di una Ong spagnola con 147 Migranti a bordo, entrata nelle acque italiane per disposizione del Tar e scortata da due ...