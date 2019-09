Meteo Italia | le Previsioni dell’Aeronautica Militare per oggi | sabato 14 settembre

Previsioni Meteo 14 settembre : è il ritorno dell’estate - sole e afa su tutta Italia : Secondo le Previsioni meteo, oggi sabato 14 settembre il caldo continuerà a farla da padrone. Temperature praticamente estive su buona parte dello Stivale grazie all'alta pressione di matrice africana. Tanto sole e valori termici elevati saranno dunque all'ordine del giorno.Continua a leggere

Meteo : caldo e temperature estive nel weekend - ancora sole su tutta l’Italia : Fiammata africana nel weekend prima dell'arrivo dell'autunno: sabato 14 e domenica 15 settembre torna l'estate su tutta l'Italia con caldo anomalo e temperature da record, che potranno arrivare a toccare i 35 gradi centigradi. Tra le regioni più soleggiate la Sardegna, la Sicilia, la Calabria e la Puglia. Ma durerà poco: la prossima settimana arriveranno freddo, maltempo e temporali.Continua a leggere

Meteo : splende il Sole sull'Italia - caldo in aumento da oggi : L'anticiclone si sta rapidamente rinforzando su tutto il Mediterraneo centrale e sull'Italia, in risposta alla forte ondata di maltempo che si sta accanendo sulla Spagna tra Valencia e Alicante....

Meteo - in Italia arriva l’estate settembrina : le zone più colpite da afa e caldo : Meteo. Nel corso della giornata di mercoledì temporali e piogge potranno ancora interessare parte delle regioni centro-meridionali; da giovedì, tuttavia, l’instabilità sarà solo un lontano ricordo. È in arrivo infatti una strepitosa estate settembrina. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che a partire da domani e poi venerdì 13, un caldo alito nord africano, sospinto da un vortice di bassa pressione collocato sulle coste marocchine ed ...

Meteo : Italia tra due fuochi - la spunta l'alta pressione. Oggi piu' caldo ovunque! : Dopo le piogge e i temporali degli ultimi giorni all'estremo sud, il tempo sta rapidamente volgendo al miglioramento grazie al rinforzo dell'alta pressione. Un rinforzo dettato principalmente...

Previsioni Meteo : lunga fase anticiclonica con caldo estivo sull'Italia : Conferma dai modelli previsionali sulla fase di alta pressione che caratterizzerà le condizioni meteo sulla nostra penisola nei prossimi giorni.? Dopo residue note di instabilità all'estremo Sud...

Previsioni Meteo : fronti perturbati in azione - piogge e temporali solo su parte dell’Italia [MAPPE e DETTAGLI] : fronti perturbati sono già in azione sul Mediterraneo occidentale e localmente centrale, attivati da una ennesima bassa pressione scavatasi su quei comparti del nostro bacino. L’azione instabile nordatlantica, infatti, tra oggi e domani, si esplicherà lungo i meridiani centro-occidentali europei, attraverso una saccatura depressionaria con asse Mare del Nord, Francia, Spagna, Baleari. L’azione ciclonica a essa collegata in ...

Meteo - a settembre in Italia dieci temporali al giorno : Il mese di settembre in Italia e' stato segnato da un deciso peggioramento del clima, con dieci eventi climatici estremi al giorno

F1 - GP Italia 2019 : le previsioni Meteo. Pioggia fitta a Monza - dovrebbe smettere per la gara! : Continua a esserci un alone di incertezza sul tempo previsto per la gara di oggi a Monza, sede del Gran Premio d’Italia nel quale Charles Leclerc ha saputo trovare la pole position al termine di qualifiche per molti versi dal sapore alquanto bizzarro. Le condizioni attuali, infatti, sono di Pioggia fitta nella città lombarda: una situazione, questa, che andrebbe ad avvantaggiare indubbiamente le Mercedes, ammesso che di vantaggio si possa ...

Meteo Italia : oggi piogge e temporali in transito al nord - variabile al sud : La perturbazione di cui vi abbiamo parlato ieri sera è giunta con estrema puntualità al nord e in questi minuti sta portando rovesci e temporali a tratti anche piuttosto forti su diverse regioni...

Previsioni Meteo 8 settembre - l’autunno è alle porte : Italia sotto la pioggia - temperature in calo : pioggia - soprattutto al Nord - e temperature in calo in tutta Italia: le Previsioni meteo per domenica 8 settembre evidenziano l'avvicinamento alla fine dell'estate e l'arrivo dell'autunno. Previsti temporali su varie regioni e maltempo diffuso in tutto il Paese. In calo le temperature massime.Continua a leggere

F1 - GP Italia 2019 : le previsioni Meteo. Qualifiche asciutte - forte rischio pioggia per la gara : Tutto pronto a Monza per le Qualifiche del GP d’Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1. Ci attende grande spettacolo con un Charles Leclerc che è stato il più veloce delle FP1 e delle FP2 ed è pronto a conquistare la pole position con la Ferrari davanti al proprio pubblico. Sarà però una sfida sul filo dei millesimi con la Mercedes di Lewis Hamilton, ma anche Sebastian Vettel e Max Verstappen saranno della partita. Saranno ...

Meteo - sull’Italia 3 giorni di maltempo terribile in vista dell’arrivo in Europa dell’Uragano Dorian : Meteo – Il Nord Italia sta vivendo ore tipicamente autunnali, con freddo anomalo e forte maltempo: nella sola giornata odierna sono caduti 106mm di pioggia a Vallarsa, 103mm a Recoaro Terme, 78mm a Roverchiara, 75mm a Vigarano Mainarda, 70mm a Formignana, 66mm a Sorgà, 65mm a Goito, 54mm a Porto Tolle per le piogge torrenziali che hanno colpito tutto il settore centro/orientale dell’Italia settentrionale, dopo i fenomeni estremi di ...

Allerta Meteo : il maltempo torna ad accanirsi sull’Italia - possibili fenomeni violenti e insistenti [MAPPE e DETTAGLI] : maltempo senza sosta sulle regioni settentrionali. Altro affondo perturbato nordatlantico e nuova bassa pressione sul medio-alto Adriatico e Nordest. Attenzione, perché i nuclei di vorticità in arrivo saranno ancora una volta significativi in un contesto di geo-potenziali sempre più compromesso, fino a 5600 gpdam sulle regioni alpine. Attacco nordatlantico dal sapore prettamente autunnale per diverse aree del Nord. I primi fronti perturbati ...