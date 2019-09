Melaverde | con Venuto e Hidding al via la ventiduesima edizione

Fonte : davidemaggio

(Di sabato 14 settembre 2019) Vincenzoe EllenPremiato da buoni ascolti, picchi di oltre 2.500.000 spettatori e il 17% di share, torna domani alle 12.00 su Canale 5 l’appuntamento con, il programma a cura di Giacomo Tiraboschi, interamente incentrato su natura, biodiversità, agricoltura e alimentazione. Lastagione vedrà al timone per il decimo anno Ellen, affiancata da Vincenzo, biologo e divulgatore scientifico da anni prestato alla conduzione televisiva. Grande assente Edoardo Raspelli, presente nel programma sin dalla primadel 1998, inizialmente come curatore di una rubrica, ed in seguito, dal 1999, come conduttore. Il giornalista e gastronomo, che già lo scorso anno – complici alcuni problemi di salute – aveva dovuto dividere la conduzione del programma con, seppur a malincuore, si è visto costretto a ...

MusicTvOfficial : #Melaverde, 15 settembre: al via la nuova edizione con @HiddingEllen e @VincenzoVenuto ???? - LorenzoMainieri : Melaverde: domenica alle 12:00 su Canale Cinque con Vincenzo Venuto e @HiddingEllen - AgenziaOpinione : CANALE 5 * “ Melaverde ”: « AL VIA LA 22° EDIZIONE CON VINCENZO VENUTO E ELLEN HIDDING » -