Meghan Markle | spunta il nome di una madrina del figlo Archie

Fonte : dilei

(Di sabato 14 settembre 2019) Da luglio ad oggi,e il principe Harry non hanno mai rivelato nulla in merito all’identità dei padrini di battesimo del piccolo, venuto al mondo il 6 maggio scorso. Vanity Fair UK ha però lanciato un’indiscrezione succosa in merito, affermando che tra i padrini e le madrine potrebbe esserci stata Izzy May, 40enne di West London e guru nel campo delle PR. La May si è presentata al battesimo diaccompagnata dall’amico Markus Anderson, direttore dell’esclusivo club privato Soho House. Secondo i rumors più accreditati, sarebbe stato proprio Anderson a presentare Izzy ee a favorire l’inizio di un rapporto molto importante per la Duchessa di Sussex. La May, che ha alle spalle un’esperienza come direttrice della comunicazione di Burberry, sarebbe stata infatti una delle persone più vicine anel periodo iniziale ...

tutto_moda : RT @vogue_italia: Vi piace il look che Meghan Markle ha indossato per gli Us Open? Copiatelo con i nostri consigli di stile - vogue_italia : Vi piace il look che Meghan Markle ha indossato per gli Us Open? Copiatelo con i nostri consigli di stile… - zazoomnews : Meghan Markle lancia la sua linea di abiti - #Meghan #Markle #lancia #linea #abiti -