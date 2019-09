Maverick Viñales partirà dalla pole position nel Gran Premio di San Marino di MotoGP

MotoGP - Risultato Qualifiche GP San Marino 2019 : strepitosa pole di Maverick Vinales - Dovizioso 6° - Rossi 7° dopo un duello con Marquez : Maverick Vinales (Yamaha) conferma il suo ottimo momento di forma e centra una splendida pole position nelle Qualifiche del Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP. Su una pista di Misano dominata dal sole e da temperature attorno ai 27 gradi per quanto riguarda l’atmosfera ed i 41 sull’asfalto, sono ancora le strategie a farla da padrone tra la curva della Quercia e del Carro. I piloti, come successo anche sabato scorso a Monza ...

MotoGp - Maverick Viñales e quelle differenze con Valentino Rossi : “io mi trovo meglio con la M1 standard” : Il pilota della Yamaha ha parlato al termine della seconda sessione di prove libere del Gp di Misano, soffermandosi sulle differenze con Valentino Rossi Sensazioni positive per la Yamaha e Maverick Viñales al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gp di Misano, lo spagnolo ha chiuso in testa le FP2 con la versione standard della M1, diversa da quella usata da Valentino Rossi. AFP/LaPresse Una scelta precisa del rider iberico, ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : risultati e classifica FP2. Maverick Viñales precede Fabio Quartararo - quarto Valentino Rossi : Si è appena conclusa la FP2 della MotoGP del GP di San Marino: a Misano, la seconda sessione di prove libere premia l’iberico Maverick Viñales, che precede in transalpino Fabio Quartararo, il più rapido nelle FP1. Terzo l’altro iberico Marc Marquez, mentre il miglior azzurro è Valentino Rossi, quarto. classifica FP2 GP DI SAN Marino MotoGP 1 12 Maverick Viñales SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 289.5 1’32.775 2 20 Fabio ...

Maverick Viñales MotoGP - GP San Marino 2019 : “Ho molta fiducia in me stesso adesso - i test sono stati produttivi” : Si è aperto quest’oggi con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì il fine settimana del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019, tredicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Reduce dal terzo posto in rimonta di Silverstone, Maverick Viñales si appresta ad affrontare una corsa molto importante per confermare i progressi della Yamaha su una pista che l’anno scorso mise in grande difficoltà la scuderia di ...

VIDEO Maverick Viñales GP Gran Bretagna 2019 : “Oggi ho fatto di più di quello che la moto permetteva” : Maverick Viñales si è confermato quest’oggi uno dei piloti più forti al mondo sulla pista di Silverstone, ottenendo un terzo posto di prestigio nel Gran Premio di Gran Bretagna 2019 a pochi decimi dalla vittoria. Lo spagnolo della Yamaha ha disputato una gara di rimonta, gestendo al meglio le gomme nei primi giri per poi recuperare progressivamente terreno sul gruppo di testa nel finale senza riuscire ad attaccare Rins e Marquez. Di ...

VIDEO Maverick Viñales MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “Il grip è molto migliorato - domani decideremo le gomme” : Bilancio decisamente incoraggiante per Maverick Viñales al termine della prima giornata del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 della MotoGP. Il pilota spagnolo ha infatti firmato il terzo miglior tempo sul giro con la propria Yamaha, appena davanti al compagno di scuderia Valentino Rossi, dimostrando anche un ritmo competitivo, tanto che il connazionale Marc Marquez lo ha indicato come principale favorito per il successo finale. L’iberico ...

Maverick Vinales MotoGP GP Gran Bretagna 2019 : “Possiamo crescere ancora tanto - domani decideremo le gomme” : Maverick Vinales è decisamente soddisfatto del suo lavoro in questa prima giornata del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 della MotoGP. La sua Yamaha ha messo in mostra un buon ritmo e il suo terzo tempo conclusivo spiega che lo spagnolo è veloce anche a livello di giro veloce. A sentire Marc Marquez sarà proprio lo yamahista (assieme a Fabio Quartararo) il favorito per la gara. Secondo l’ex Suzuki, invece, è troppo prematuro fare ...

MotoGp – Maverick Vinales sincero : “non sono io il rivale di Marc Marquez” : Maverick Vinales in sella ad una Yamaha che non permette di fare grandi previsioni: qualifiche e gara sono spesso in contrasto e lo spagnolo non crede di rientrare nel lotto dei rivali di Marc Marquez Una Yamaha incostante, che non permette di fare previsioni. Sembra vivere nell’incertezza fra buone qualifiche e gare peggiori rispetto alle aspettative, o viceversa, Maverick Vinales che, intervistato da ‘Marca’ ammette in ...

MotoGP - Maverick Viñales : “Tutto dipende dal feeling con la moto. Non sono io il rivale di Marquez” : Una stagione di alti e bassi quella di Maverick Viñales in MotoGP. Il 24enne spagnolo in questo 2019 ha collezionato una vittoria in sella alla Yamaha, imponendosi nel Gran Premio di Olanda davanti a Marc Márquez, ma spesso non è riuscito invece a lasciare il segno, ottenendo piazzamenti deludenti in gara, rispetto a quelli positivi nelle qualifiche. In un’intervista rilasciata a Marca, Viñales ha cercato di spiegare le motivazioni di questa ...

VIDEO Maverick Vinales - GP Austria 2019 : “Soffriamo - ma la situazione è migliore rispetto al 2018” : Maverick Vinales si presenta al sabato del Gran Premio d’Austria 2019 della MotoGP con un buon tempo che lo qualifica in scioltezza alla Q2 e con una boccata di ossigeno. I problemi, come spiega il campione spagnolo, non mancano alla Yamaha, ma la situazione nel complesso è decisamente migliore rispetto a quanto visto nel 2018. Una sorpresa positiva, come spiega l’ex Suzuki, arriva dalla potenza che, almeno per il momento, non è ...

MotoGp – Vinales non perde la motivazione - Maverick ammette : “l’Austria è una pista difficile - ma…” : Maverick Vinales carico e motivato in vista dell’Austria nonostante il deludente weekend di Brno: le parole dello spagnolo della Yamaha Il weekend di gara della Repubblica Ceca non è stato soddisfacente per Maverick Vinales. Tornato in pista motivato, dopo i due splendidi podi ottenuti prima della pausa estiva, lo spagnolo della Yamaha non è stato altrettanto competitivo in pista a Brno. Dopo la giornata di test di lunedì Vinales ed ...

MotoGP - Maverick Vinales dopo i test a Brno : “Yamaha migliorata ma a Misano avremo le idee più chiare” : Maverick Vinales predica calma dopo i test a Brno (Repubblica Ceca). Il secondo tempo nell’unica giornata di prove in programma sul tracciato ceco, teatro anche dell’ultimo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGP, ha fatto sorridere il pilota spagnolo in una sessione particolare per la Yamaha. Il team giapponese, infatti, metteva in pista un prototipo della moto 2020: un nuovo motore, carena e cupolino rivisti per l’occasione. ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : la prestazione deludente del pilota della Yamaha : Senza se e senza ma è stato la delusione del GP della Repubblica Ceca, decima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Maverick Vinales ha deluso le grandi aspettative che molti del team di Iwata riponevano in lui. E’ arrivato un decimo posto anonimo, privo di spunti, al cospetto di un Valentino Rossi giunto sesto, ad evidenziare tutte le criticità della M1. Di seguito il VIDEO della prestazione incolore dell’iberico: VIDEO Maverick ...

Maverick Vinales MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Ho provato per la gara - mi trovo bene con la soft” : Maverick Vinales sta attraversando un eccellente momento di forma, lo spagnolo ha trionfato ad Assen e poi ha conquistato il secondo posto in Germania. Dopo un mese di vacanza, l’alfiere della Yamaha vuole essere assoluto protagonista anche nel GP di Repubblica Ceca e il venerdì di prove libere ha dato ottimi segnali allo spagnolo che spera di battagliare con Marquez e gli altri big per il successo di tappa. Top Gun, quinto nella FP2, ha ...