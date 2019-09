Matteo Salvini | La signora che non affitta ai meridionali è una cretina

Governo - Salvini : “Scommetto che il primo oppositore sarà Matteo Renzi”. Poi lancia l’elezione diretta del premier : “Scommetto che il primo oppositore a questo Governo sarà Matteo Renzi”. Il leader della Lega Matteo Salvini attacca subito il Governo giallo-rosso al suo arrivo all’assemblea degli amministratori della Lega a Milano. “Come definirei il Governo con una parola? Un insulto agli italiani e alla democrazia, Conte e metà dei ministri non sono stati eletti da nessuno” commenta Salvini e a chi gli fa notare che in Italia il premier non è eletto dal ...

Matteo Salvini contro Conte : "Evita i terremotati - ma che persona triste è?" : Matteo Salvini attacca il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo la sua visita ad Accumoli. “Si può andare nelle zone terremotate senza incontrare i terremotati? Che triste persona è Conte? Si goda questi mesi di fama e amore con la Merkel, io mi godo l’amore con gli italiani poi vedremo chi ha ragione, in democrazia decide chi vota”.Salvini poi affonda sullo sbarco della ocean Viking a Lampedusa: ...

Matteo Salvini inchioda Nunzia Catalfo : "Era nemica del Jobs Act ma oggi governa con il Pd. Ecco cosa diceva" : Un video per presentare ai suoi sostenitori il neo ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo. Matteo Salvini, sui suoi profili social, ha pubblicato un filmato della grillina che - nel corso di un comizio - criticava con toni durissimi le politiche del lavoro del governo Renzi. "

Matteo Salvini - il sondaggio del ribaltone storico : la Lega avanza in Umbria - M5s e Pd alla canna del gas : In Umbria la Lega avanza e la vittoria sembra più vicina che mai. Sondaggi riservati alla mano, il presentimento si fa sempre più reale dopo le assidue presenze di Matteo Salvini e dopo gli scandali della Sanità del sistema rosso. Il centrodestra (Carroccio compreso) ha schierato Donatella Tesei, me

Vittorio Feltri : "Matteo Salvini aiuto - gli sbarchi di immigrati aumentati del 292 per cento in dieci giorni" : La nostra ottima Azzurra Barbuto, un cognome che fa impressione, ma non intimorisce, scrive oggi un articolo illuminante. Da quando Salvini ha lasciato il posto di vertice del Viminale, le immigrazioni sono aumentate del 292 per cento in circa dieci giorni. Un dato allarmante e preoccupante che ci f

Dritto e Rovescio - Paolo Del Debbio fa strizzare l'occhio a Matteo Salvini nell'olio per guarire l'orzaiolo : "Ho gli occhiali da sole perché ho l'orzaiolo", aveva spiegato Matteo Salvini durante un comizio ieri 12 settembre per giustificare gli occhiali da sole. E in serata, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, il leader della Lega è stato invitato dal conduttore a strizzare l'occhio

Matteo Salvini - Giuliano Cazzola rincara la dose : "Se vince lui non andiamo più a votare" : "Salvini vada a fare in c**o". Giuliano Cazzola non ritrae le dure parole pronunciate tra lo sdegno di tutti in diretta a L'Aria Che Tira, anzi, rincara pure la dose. L'economista, sentito ai microfoni dell'Italia s'è desta, non ha perso l'occasione per parlare del leader leghista: "Salvini è un irr

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - indiscrezione a sorpresa : "Incontro a pranzo" senza la Meloni : Incontro a Milano tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. L'indiscrezione è dell'agenzia Adkronos, che parla di un faccia a faccia a pranzo tra i leader di Forza Italia e Lega. Prove di dialogo nel "nuovo" centrodestra, dunque, come auspicato lunedì scorso da piazza Montecitorio, dove Giorgia Meloni

Matteo Salvini : "Via quella gentaglia". Chi caccia il leader della Lega : operazione - trionfo alle Regionali : "Legittima difesa contro i ladri del voto". Comincia così la battagliera campagne elettorale di Matteo Salvini per vincere le prossime Regionali. Ieri 11 settembre il leader della Lega ha iniziato il suo primo mini tour in Umbria, la prima regione che andrà alle urne nella tornata che parte questo a

Matteo Salvini - la rivelazione di Alessandro Di Battista : "I suoi alle spalle gliene dicono di peste e corna" : Alessandro Di Battista rompe il silenzio dopo l'alleanza tra Cinquestelle e Pd: "Speriamo bene, che vi devo dire? Non è un segreto di Stato il fatto che io sia scettico, conosco il Partito democratico - spiega a Dritto e Rovescio su Retequattro -. Mi auguro il meglio". Quanto al premier Conte aggiun

Matteo Salvini furibondo per i messaggi dei leghisti "dispiaciuti" a Giuseppe Conte : Ci sarebbe stata una triangolazione di messaggi tra alcuni leghisti, Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Pare che il presidente del Consiglio, secondo quanto riporta La Stampa in un retroscena, abbia confessato a diverse persone di aver ricevuto "diversi messaggini" da alcuni esponenti del Carroccio co

Carlo Nordio svela la forza e la debolezza di Matteo Salvini : "Rischia la marginalizzazione" : "La forza e la debolezza di Matteo Salvini risiedono, in buona parte, nella capacità di comunicazione. Sull'immigrazione è stato efficace, ma nel contempo ha esagerato in altri settori. La frase 'se mi danno i pieni poteri' gli è costata più di una battaglia perduta. Una 'ubris' che ha afflitto molt

Annalisa Chirico ad Agorà difende Matteo Salvini : "Immigrati e ong - ha mantenuto le promesse" : Se da un lato c'è Andrea Scanzi che, davanti a una Lilli Gruber che a Otto e Mezzo concorda in toto, afferma che "i porti chiusi non esistono" e che quella di Matteo Salvini "è solo propaganda", dall'altro c'è Annalisa Chirico, che ospite ad Agorà su Rai 3 prova a mettere qualche puntino sulle prove

Matteo Salvini - l'audio di Savoini al Metropol "legittimo e fonte di prova". Procura - la bomba Russiagate : l'audio acquisito all'hotel Metropol di Mosca e sequestrato dagli inquirenti ai fini delle indagini è "legittimo ed è una fonte di prova". I pm di Milano, nel corso dell'udienza davanti ai giudici del tribunale del Riesame, si sono così espressi sulla legittimità del sequestro compiuto, lo scorso lu