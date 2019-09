Matteo Renzi | 31 parlamentari pronti a seguirlo dopo la Leopolda | scissione con il Pd

La profezia di Matteo Salvini : "Renzi sarà il primo oppositore a questo Governo Conte-Monti" : "Matteo Renzi presto sarà nemico di questo Governo". Matteo Salvini all'incontro con sindaci e amministratori regionali all'Hotel Da Vinci di Milano, ha voluto fare una scommessa: "Il 19 ottobre ci sarà una marea di gente, qualcuno farà una Leopolda di palazzo e scommetto che il primo oppositore al

Governo - Salvini : “Scommetto che il primo oppositore sarà Matteo Renzi”. Poi lancia l’elezione diretta del premier : “Scommetto che il primo oppositore a questo Governo sarà Matteo Renzi”. Il leader della Lega Matteo Salvini attacca subito il Governo giallo-rosso al suo arrivo all’assemblea degli amministratori della Lega a Milano. “Come definirei il Governo con una parola? Un insulto agli italiani e alla democrazia, Conte e metà dei ministri non sono stati eletti da nessuno” commenta Salvini e a chi gli fa notare che in Italia il premier non è eletto dal ...

Francesco Bonifazi in rivolta : "Nessun toscano nel governo - è una vendetta contro Matteo Renzi" : I renziani sono in rivolta contro la segreteria del Pd perché non ci sono toscani nel governo (anche se in realtà i renziani hanno ottenuto cinque incarichi di sottogoverno e tre ministri). Parlano di una "vendetta contro Renzi", rivendicano poltrone che avevano sempre detto di non volere. Tant'è. I

Matteo Renzi - Rai 1 nel mirino : chi vuole direttore al posto di Teresa De Santis : Matteo Renzi starebbe mettendo le mani su Rai 1. Secondo un retroscena di affaritaliani.it nelle stanze Renziane si pianifica la conquista della direzione dell'Ammiraglia del servizio pubblico, ora in mano a Teresa De Santis, in quota Lega ma con un passato a sinistra e nei Cinque stelle. Leggi anch

Matteo Renzi va all'assalto di Rai1 Orfeo-Ammirati in pole. Retroscena : Nelle segrete stanze, una Trimurti con a capo Renzi sta vagliando i nomi del nuovo direttore di Rai1. E un potente cade in disgrazia Segui su affaritaliani.it

Teresa Bellanova su Matteo Renzi : "Io con lui? Parlerò quando ci saranno i fatti" : È la donna del momento, Teresa Bellanova, ministro dell'Agricoltura, finita nel mirino per titolo di studio e abbigliamento, in queste ore sta esponendo la sua teoria. Ovvero: favorire l'arrivo di immigrati per farli lavorare nei campi, questo in soldoni quel che sostiene la piddina, ex bracciante.

Matteo Renzi marca a uomo Matteo Salvini : appena il leghista finisce di parlare lascia il Senato : Una marcatura a uomo, strettissima, quella di Matteo Renzi su Matteo Salvini. Quella del piddino primo artefice dell'inciucio con il M5s: proprio lui, primo nemico dei grillini e che dei grillini ha fatto i suoi primi avversari. Ma tant'è, il resto è storia. Storia un po' storta e in divenire in aul

Chiude Democratica - la testata del Pd voluta da Matteo Renzi : Democratica, la testata on-line del Partito democratico, è già un ricordo del passato. Il vicedirettore Mario Lavia: "E'...

"Matteo Renzi diventerà presidente del Pd?". Andrea Orlando - crisi di nervi in diretta a Omnibus : Ora che Paolo Gentiloni diventa commissario europeo il posto di presidente del Partito democratico resta vacante. Alessandra Sardoni quindi chiede in diretta a Omnibus su La7, ad Andrea Orlando "se a questo punto Matteo Renzi possa diventare presidente del Pd". Una domanda che innervosisce molto il

Renzi : «Bloccare i pieni poteri a Matteo Salvini un dovere civile» : «Si vota la fiducia al nuovo Governo. A chi ha dubbi ricordo l'alternativa: aumento Iva, Italia isolata in Ue, odio verbale via social e nelle piazze/spiagge, spread, opacità russe,...

Francesco Rutelli smonta Matteo Renzi e chi sostiene che Matteo Salvini sia un fascista : "Simon Peres anni fa mi disse 'i sondaggi sono come le previsioni del tempo, non conosco nessuno che li collezioni'. Non credo che Matteo Salvini sia fascista e ricordo che molti leghisti nei territori sono stati buoni amministratori. Prima o poi dovrà avere un approccio meno partigiano, se vuole ca

Matteo Renzi verso l'addio al Pd - nascono i suoi gruppi parlamentari : clamoroso - Luca Lotti resta fuori : Dopo aver ordito la manovra di palazzo che ci ha consegnato il governo Pd-M5s, Matteo Renzi continua il suo "lavoro". La prossima tappa, come si sussurra da tempo, sarà la formazione dei suoi gruppi parlamentari. Di fatto, l'addio al Pd in vista della creazione di un suo soggetto politico. Il piano

Governo Conte 2 - e ora molti dovrebbero ringraziare Matteo Renzi : Dopo anni di pesanti insulti e offese del Movimento cinque stelle contro il Pd, e soprattutto contro Matteo Renzi e i suoi, l’altro ieri è nato il Governo giallo-rosso. Un fatto politico che solo qualche settimana fa pareva impossibile. Talmente improbabile che Matteo Salvini su questo punto aveva fondato la sua idea di fare la crisi di Governo ad agosto. Invece, con una visione politica collettiva e non personale, Renzi è andato oltre ...

Matteo Renzi - Richetti : "Mi ha detto per sms che farà i suoi gruppi". Il governo dura pochissimo? : Sarà uno dei pochi del Pd a votare contro il governo dell'inciucio, Matteo Richetti. Il quale, a Montecitorio, parla con Augusto Minzolini delle "scosse che rischiano di terremotare la geografia della politica italiana", come riporta poi su Il Giornale. "Non possono chiedermi di votare questo govern