Marco Liorni rimpiazza Mauro Coruzzi a Italia Sì dopo l’addio

Reazione a Catena : gaffe dei Sali e Scendi. Marco Liorni perplesso : I Sali e Scendi si confermano campioni di Reazione a Catena ma commettono una gaffe: Marco Liorni sorpreso Sono riusciti a difendere alla grande il titolo di campioni di Reazione a Catena anche nella puntata di oggi i Sali e Scendi, portando a casa un bel gruzzoletto ma, nonostante la bravura e la preparazione, uno dei tre ragazzi ha commesso una piccola gaffe durante il gioco dell’intesa vincente, a causa della quale il padrone di casa ...

Marco Liorni - mai vista la moglie Giovanna? Un amore lungo 20 anni : Marco Liorni è sicuramente uno dei più apprezzati conduttori televisivi italiani. Sempre più amato dal pubblico italiano per la sua solarità e per il suo stile di conduzione garbato e professionale, è tornato in tv con Reazione a catena, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Marco Liorni è sposato con Giovanna Astolfi. Il matrimonio, in realtà, è stato celebrato nel 2014 negli Stati Uniti, ma di tale unione si è avuta notizia soltanto nel ...

Italia Sì : Marco Liorni riaccende il sabato pomeriggio di Rai 1 e arruola il campione Manuel Bortuzzo : Manuel Bortuzzo Mentre l’impegno a Reazione a Catena sta per volgere al termine (da lunedì 23 settembre tornerà L’Eredità), domani pomeriggio Marco Liorni darà il via alla seconda stagione di Italia Sì, il podio del sabato di Rai 1, in onda a partire dalle 16.40. Al fianco del conduttore torneranno Rita Dalla Chiesa ed Elena Santarelli, mentre non ci sarà Platinette, impegnata ad Amici Celebrities. Al suo posto, Italia Sì arruola ...

Marco Liorni commenta la sfida in ascolti contro Gerry Scotti : Reazione a Catena, Marco Liorni commenta la sfida con Caduta Libera: “Gerry Scotti è un mostro sacro” Andrà in onda per un paio di settimane ancora Reazione a Catena, il fortunato quiz estivo del preserale di Rai1, quest’anno condotto da Marco Liorni che, forte del successo ottenuto nella passata stagione il sabato pomeriggio con Italia Si, ha saputo tenere compagnia ai telespettatori della prima rete ogni sera per tutta ...

Marco Liorni sfida Barbara D’Urso? Francesca Fialdini sostituita : Francesca Fialdini sostituita con Marco Liorni? La nuova sfida contro Barbara d’Urso Per il ritorno di Domenica Live, fissato per il prossimo 15 settembre alle 17.20 su Canale 5, Barbara D’Urso è già al lavoro. Nelle scorse ore la conduttrice ha registrato il promo del contenitore del dì festivo e ha mostrato alcune parti del nuovo studio sul suo seguitissimo profilo Instagram. Una novità per Domenica Live riguarda il proprio ...

Marco Liorni ricorda Fabrizio Frizzi : Mi supportava in ogni stupidaggine che dicevo.. : Marco Liorni si è lasciato andare al racconto di un aneddoto su Fabrizio Frizzi, che custodisce gelosamente nel cuore. Dopo aver segnato il successo del format Italia sì, Marco Liorni è subentrato a Gabriele Corsi nel ruolo di presentatore di Reazione a catena, il game show che intrattiene tutti i giorni i telespettatori fedeli alla Rai e che segna una media di share pari a 3,5 milioni. Liorni viene considerato da pubblico e critica come il ...

Amici Vip - Platinette torna in Mediaset e abbandona Marco Liorni : Mauro Coruzzi, in arte Platinette, sarà nel cast del nuovo talent di Maria De Filippi Amici Vip, rivisitazione del più noto format Amici, in onda su Canale5. Quindi, come anticipato dal sito Davide Maggio, Platinette ha deciso di tornare in casa Mediaset, e sedere tra i giurati che dovranno dire la

Marco Liorni - brutte notizie per i fan : la decisione definitiva della Rai : notizie clamorose quelle che arrivano su Marco Liorni. Stando a quanto si legge sul settimanale specializzato di gossip Oggi, la Rai ha in mente un grande piano con lui protagonista... affidargli un nuovo programma. Una promozione, insomma, visto i grandissimi successi di Reazione a Catena. Il game show di Rai Uno è infatti uno dei più visti in televisione ed è stato guardato, giornalmente, da almeno sei milioni di telespettatori.\\ Numeri ...

Flavio Insinna sostituito da Marco Liorni a L’Eredità? Il retroscena : L’Eredità 2019/20: Marco Liorni prende il posto di Flavio Insinna? Il futuro di Flavio Insinna a L’Eredità torna ad essere incerto. Stando all’ultimo gossip lanciato dal nuovo numero del settimanale Oggi, in edicola giovedì 29 agosto, sarà Marco Liorni a prendere il posto di Insinna a L’Eredità, a partire da gennaio 2020. Sul settimanale si legge che Liorni ha riscosso un grande successo di ascolti e di critiche con ...

Marco Liorni a L’Eredità da gennaio : l’ultimo gossip : Marco Liorni sostituisce Flavio Insinna a L’Eredità? Ultimi gossip Promozione in vista per Marco Liorni. Stando a quello che si legge sul settimanale Oggi, la Rai vorrebbe affidare un nuovo programma al conduttore dopo il grande successo di Reazione a catena. Ovvero il game show estivo più visto in televisione, capace di conquistare ben sei […] L'articolo Marco Liorni a L’Eredità da gennaio: l’ultimo gossip proviene da ...

Amici Vip : Platinette lascia Italia Sì con Marco Liorni per Maria De Filippi : Platinette lascia Italia Sì per il nuovo talent show Amici Vip Fervono i preparativi per la prima edizione di Amici Vip, variante very important people dello storico talent show ideato, prodotto e condotto da Maria De Filippi. Tra i protagonisti del nuovo programma ci sarà Platinette, che siederà in giuria molto probabilmente con il coreografo […] L'articolo Amici Vip: Platinette lascia Italia Sì con Marco Liorni per Maria De Filippi ...

Marco Liorni è cambiato : tutto merito della moglie Giovanna : Marco Liorni è cambiato grazie alla moglie Giovanna Marco Liorni è un uomo diverso da quando ha incontrato la moglie Giovanna, che lo ha reso padre di Emma e Viola. Il conduttore di Reazione a catena è diventato più positivo ed ottimista. Un approccio alla vita decisamente diverso, un grande insegnamento che il giornalista mette […] L'articolo Marco Liorni è cambiato: tutto merito della moglie Giovanna proviene da Gossip e Tv.

Marco Liorni : “Felice di non aver danneggiato Reazione a Catena” : Reazione a Catena, Marco Liorni ammette: “Sono felice di non aver danneggiato lo show” Si è raccontato con una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Vero Tv Marco Liorni, con la quale ha fatto un po’ il bilancio della sua conduzione di Reazione a Catena, il seguitissimo quiz del preserale di Rai1, che guida dall’inizio di giugno. Sono soddisfatto per non aver ...

Marco Liorni compie 54 anni e sorprende pubblicando una foto da giovanissimo : Marco Liorni si mostra da giovanissimo e sorprende tutti: i ringraziamenti per gli auguri di compleanno Marco Liorni pochi giorni fa, il 6 agosto, ha spento 54 candeline. Il protagonista di Italia Si! e Reazione a Catena, sembra aver ricevuto un bel po’ di messaggi di auguri da amici, fan e followers. Così ha voluto […] L'articolo Marco Liorni compie 54 anni e sorprende pubblicando una foto da giovanissimo proviene da Gossip e Tv.