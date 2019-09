Maltempo Spagna | è la tempesta del secolo | apocalittiche inondazioni lasciano 6 morti e

Maltempo Spagna - nubifragi e inondazioni a Sud : 5 morti e 3500 evacuati [FOTO] : Sono cinque le persone che hanno perso la vita in Spagna a causa del forte Maltempo che si è abbattuto sul sud est del Paese, causando nubifragi e inondazioni. Lo riferiscono i media spagnoli. In particolare ad Almeria, in Andalusia, un uomo che aveva ignorato gli avvertimenti ha perso la vita quando la sua auto è rimasta bloccata in un sottopassaggio allagato. Stessa dinamica per un secondo uomo morto vicino ad Alicante, annegato in un tunnel ...

Maltempo in Spagna - un tornado si fa strada a Guardamar de Segura : paura e tanti danni [FOTO e VIDEO] : La goccia fredda che sta colpendo la Comunità Valenciana e Murcia, nella Spagna sudorientale, provocando forti piogge torrenziali, gravi esondazioni e 3 vittime fino ad ora, è stata responsabile anche di un tornado che ha attraversato Guardamar de Segura, nella provincia di Alicante. Gli abitanti di questa località, sotto allerta rossa, sono stati sorpresi dal tornado, catturato nelle immagini di alcuni testimoni (vedi foto della gallery ...

Maltempo in Spagna - nubifragi e alluvioni : tre morti intrappolati in auto : Le terribili conseguenze di una improvvisa ondata di Maltempo che ha colpito la Spagna. Strade trasformate in torrenti e auto trascinate via dalla forza dell'acqua ma anche smottamenti, crolli e centinaia di persone evacuate. Tre le vittime, tutti automobilisti rimasti intrappolati nelle auto e trascinati via.Continua a leggere

Maltempo in Spagna - Comunità Valenciana in ginocchio a causa di piogge torrenziali ed esondazioni : strade come fiumi in piena - 2 morti [FOTO e VIDEO] : L’area del Mediterraneo che comprende la Comunità Valenciana e Murcia è stata colpita dai potenti effetti di una goccia fredda, con piogge torrenziali, strade allagate ed esondazioni di fiumi e torrenti. Il Maltempo sulla Comunità Valenciana ha provocato piogge torrenziali di circa 200 litri per metro quadrato in 6 ore a Beniarrès (Alicante) e raffiche di vento fino a 76km/h a Miramar (Alicante) e Oliva (Valencia). Inoltre, strade e ferrovie ...

Violento Maltempo in Spagna : un tornado colpisce Guardamar del Segura (Alicante) : Vi abbiamo raccontato nelle ultime ore della forte ondata di maltempo che si sta abbattendo sull'area sud-orientale della Spagna e nello specifico nell'area a Sud di Valencia. Poco fa è arrivata...

Allerta Meteo - violenta ondata di Maltempo in arrivo dalla Spagna : l’avviso della protezione civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Si avvicina verso l’Italia l’ondata di maltempo che sta investendo la Spagna in queste ore, dove la grandine ha investito Madrid allagando strade e creando danni e disagi anche ai trasporti. La protezione civile ha emesso una nuova Allerta Meteo. Un nucleo depressionario posizionato sulle Baleari e in progressione verso la Sardegna porterà da domani condizioni di marcata instabilità sull’Isola, mentre correnti ...

Spagna - Madrid sotto la grandine : sembra pieno inverno e il Maltempo punta sull’Italia : Nella Baleari sono previste forti piogge oggi, dopo che la regione di Madrid è stata flagellata la notte scorsa da violenti temporali che hanno causato improvvise inondazioni. Le strade attorno alla capitale spagnola sono allagate, i voli sull’aeroporto di Barajas dirottati, la metropolitana funziona a singhiozzo dopo il passaggio delle perturbazione, che punta ora sull’Italia, al centro della penisola iberica. L'articolo Spagna, ...

Maltempo in Spagna - enorme tornado a pochi chilometri da Malaga : gravi danni a Campillos [VIDEO] : Dopo le violente grandinate di Madrid, un enorme tornado ha colpito le campagne intorno alla città andalusa di Campillos, nel Sud della Spagna, a pochi chilometri da Malaga nell’entroterra iberico. Impressionanti le immagini del tornado, che ha provocato seri danni: Maltempo in Spagna, enorme tornado a Campillos nell’Andalusia [VIDEO] L'articolo Maltempo in Spagna, enorme tornado a pochi chilometri da Malaga: gravi danni a Campillos ...

Maltempo in Spagna - tormenta a Madrid : la grandine devasta Arganda del Rey [VIDEO SHOCK] : Pomeriggio di Maltempo estremo a Madrid: un violento temporale ha colpito la capitale della Spagna tra le 18:30 e le 20:00 facendo crollare le temperature da +30°C a +18°C. Particolarmente colpita la città di Arganda del Rey, nei sobborghi nord/orientali di Madrid: la grandine e la pioggia hanno trasformato le strade della città iberica in fiumi in piena. Decine di auto sono state travolte dalla grandine insieme a cassonetti della spazzatura, ...