Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 14 settembre 2019) Disi parla poco. Arrivano all`attenzione del grande pubblico solo quando colpiscono personaggi famosi, come è stato qualche anno fa per Silvio Berlusconi o per il più recente caso di Mick Jagger colpito da stenosi aortica. Forse anche per tale motivo solo 5 italiani su 100 conoscono questa malattia valvolare, unaforme più comuni che causa un restringimento della valvola aortica. Il dato emerge da un`indagine internazionale commissionata all`istituto di ricerca britannico Opinion Matters. "Purtroppo, levalvolarisono quasi del tutto ignorate dalla popolazione. Forse accade perché colpiscono persone soprattutto anziane, che tuttavia sono ancora nel pieno dell`attività e la cui qualità di vita viene gravemente compromessa da questeche potrebbero essere individuate, diagnosticate e curate facilmente. Perciò è importante ...

ClusterTAV : RT @CentroNemo: Per promuovere la ricerca di soluzioni innovative con #GoogleAssistant, volte ad aiutare e migliorare la vita delle persone… - ilfogliettone : Malattie delle valvole cardiache: 95% degli over60 non le conosce - - P4RTYP0IS0N : L’ALIENISTA (2018-in corso) Mostra in maniera molto corretta alcune delle vecchie concezioni sulla psicologia e l… -