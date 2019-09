Malagò e la resistenza contro la riforma Giorgetti | dalle lettere al Cio all’uso dei

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2019) Il Coni era il suo impero, dove coltivava la corte di amicizie e rapporti personali, gestiva fondi (pubblici), era il dominus incontrastato dello sport italiano. Bisognava immaginare che quando qualcuno avesse provato a portarglielo via, avrebbe reagito. Giovannilo ha fatto chiedendo aiuto agli amici, cercando sponde in politica, schierando come figurine i campioni a lui più vicini. Facendo ricorso a tutti i mezzi possibili e immaginabili: quelli leciti ma pure quelli un po’ più borderline. Come la lettera inviata di nascosto al Cio per suggerire una punizione esemplare per la sua Italia, atto quantomeno discutibile per un funzionario pubblico (quale è il presidente del Comitato olimpico). LADI SPORT E SALUTE – Da quasi un anno va ormai avanti la guerra dello sport, fra il Coni die il governo che fino a ieri schierava il sottosegretario Giancarlo. ...

