Lodi | bambino cade dal secondo piano |  preso al volo da un passante | è salvo

Fonte : corriere

(Di sabato 14 settembre 2019) È stato un ragazzo di 20 anni a salvare il piccolo, di 5 anni, ora ricoverato in condizioni non gravi in ospedale. Poco prima il bimbo era stato visto muoversi sul cordolo del balcone di un condominio lungo la provinciale 159

