L' Ocean Viking sbarca a Lampedusa | il sindaco è una furia Perché qui? Non siamo

Sos Mediterranea - Italia offre porto sicuro : Ocean Viking verso Lampedusa : Un porto sicuro per Ocean Viking, ovvero Lampedusa. Le autorità Italiane hanno accolto l'allarme lanciato dalla nave di Sos Mediterranea.

La Ocean Viking sbarcherà a Lampedusa. Il sindaco : «Accoglienti sì - cretini no» : Assegnato il porto sicuro. Franceschini: «È la fine della propaganda di Salvini sulla pelle di disperati in mare». L’ex ministro: «Eccoli, porti aperti senza limiti...»

Salvini : sbarco Ocean Viking è la resa : 12.12 Per Salvini lo sbarco della Ocean Viking a Lampedusa "è la resa"."Evidentemente la promessa di Conte all'Europa era che l'Italia tornasse il campo profughi d'Europa".Lo ha detto l'ex ministro dell'Interno arrivando all'assemblea degli amministratori leghisti. Salvini ha poi sottolineato che "la Lega è ampiamente il primo partito e che il primo partito italiano sia escluso da tutte le discussioni in Italia e in Europa è indegno".La legge ...

Ocean Viking - Luigi Di Maio : "Anche col precedente governo l'obiettivo era la redistribuzione dei migranti" : "Il porto sicuro è stato assegnato a Ocean Viking solo perché l'Unione europea aderisce alla nostra richiesta di prendere gran parte dei migranti". Luigi Di Maio, a margine del suo intervento alla Scuola Open di Rousseau, interviene sul caso della nave ong che è stata autorizzata a sbarcare a Lamped

Ocean Viking - l'Italia assegna il porto di Lampedusa. A bordo 82 migranti. Ira Salvini. Di Maio : Ue aderisce a redistribuzione : Migranti, l'Italia offre il porto sicuro alla Ocean Viking: a bordo della nave ci sono 82 persone soccorse in mare. l'Italia - a quanto si apprende - ha assegnato il 'place of...

Ocean Viking A LAMPEDUSA : ARRIVA L'OK/ Il sindaco "Pensano che siamo dei cretini' : OCEAN VIKING a LAMPEDUSA: ARRIVA L'OK allo sbarco. Il sindaco della piccola isola alza la voce: "Forse pensano che siamo dei cretini"

Migranti - Di Maio : “Ocean Viking? Nessuna discontinuità. Obiettivo è sempre stato ridistribuzione” : “Credo ci sia un grande equivoco sull’assegnazione del porto sicuro alla Ocean Viking: noi l’abbiamo assegnato solo perché l’Europa ha aderito alla nostra richiesta di prendere gran parte dei Migranti”. Così il capo politico M5S e ministro degli Esteri Luigi Di Maio a ‘Open Comuni’ a Roma. “Anche col precedente governo l’Obiettivo era che chi arrivava in Italia venisse ridistribuito con gli altri governi ...

Ocean Viking sbarca e divide - tra “era ora” e “ricomincia l’invasione” : Roma, 14 set. (AdnKronos) – Da un liberatorio “finalmente” alla denuncia di una “nuova invasione”. , e la decisione presa dalle autorità italiane di concedere un porto sicuro alla nave ong divide gli utenti, che sui social commentano, discutono e criticano le politiche migratorie del nuovo esecutivo. Troppo sbilanciate verso i migranti per qualcuno o votate a una serena cooperazione fra Paesi europei per altri. E ...

Ocean Viking - Di Maio : “Porto sicuro assegnato perché ci sarà ridistribuzione dei migranti in Ue” : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha spiegato così la scelta dell'Italia di assegnare un porto sicuro alla nave Ocean Viking, che sbarcherà a Lampedusa gli 82 naufraghi: "È stato assegnato il porto a Ocean Viking solo perché l'Ue aderisce a nostra richiesta di prendere gran parte dei migranti".Continua a leggere

Ocean Viking - l'Italia assegna il porto di Lampedusa. A bordo 82 migranti. Ira Salvini : Migranti, l'Italia offre il porto sicuro alla Ocean Viking: a bordo della nave ci sono 82 persone soccorse in mare. l'Italia - a quanto si apprende - ha assegnato il 'place of...

Migranti - Ocean Viking a Lampedusa. Salvini : «Eccoli - porti aperti senza limiti» : Migranti, l'Italia offre il porto sicuro alla Ocean Viking: a bordo della nave ci sono 82 persone soccorse in mare. L'Italia - a quanto si apprende - ha assegnato il 'place of...

Ocean Viking - i migranti andranno a Lampedusa : ira del sindaco : Le autorità italiane hanno assegnato il porto sicuro alla nave con a bordo 82 migranti. Il sindaco di Lampedusa al Viminale...

Ocean Viking - Italia assegna porto alla nave con 82 migranti. Salvini : “Porti aperti senza limiti” : La nave delle ong Ocean Viking con 82 persone a bordo salvate in mare si sta dirigendo verso Lampedusa: dopo giorni di stallo l'Italia ha finalmente assegnato un porto sicuro alla nave umanitaria. Ma il sindaco di Lampedusa non ci sta: "La nave era più vicina alla Sicilia, non siamo idioti. La nostra isola non può essere la soluzione di tutti i problemi".Continua a leggere

Migranti - l’Italia assegna il porto di Lampedusa alla Ocean Viking. Il sindaco : “Era più vicina la Sicilia” : Viaggio finito per gli 82 soccorsi, ma Salvatore Martello accusa la ministra dell’Interno: «Siamo accoglienti, non idioti»