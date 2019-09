Liverpool-Newcastle | al 37′ si infortuna l’attaccante Divock Origi…

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 14 settembre 2019)infortunio OrigiUnited al 37′Origi attaccante dei Reds è uscito per infortunio. Al suo posto è entrato il brasiliano Firmino, giocatore menzionato da Jurgen Klopp in conferenza, dicendo di averlo escluso per farlo giocare titolare contro il Napoli nella gara di martedì di Champions League. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Ultima ora: Napoli-Samp, il doppio ex Luca Fusi: “Azzurri con più certezze. Mi ha impressionato un nuovo acquisto” Caso San Paolo, la direttrice dei lavori: “Dispiaciuta per il comunicato di Ancelotti. Vi spiego tutte le novità” Probabili formazioni Napoli-Sampdoria: centrocampo inedito e novità in attacco per Carlo Ancelotti GRAFICO Da Genova: Eusebio Di Francesco, contromossa per il Napoli: al San Paolo debutta il nuovo modulo L'articolo ...

