LIVE Tiro a volo | Europei 2019 in DIRETTA | Tammaro Cassandro inizia al meglio la sua

Fonte : oasport

(Di sabato 14 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.20 Altro errore per Petit. 17.17 Errore anche per l’azzurro: 13/14 il suo score, si appaia a Petit. Quattro tiratori a 13, considerando anche Delaunay e Tomececk. 17.16 Arriva l’errore per il transalpino Petit. Chance in vista perdi passare in testa. 17.15 Si ricomincia andando verso i secondi dieci piattelli, che valgono la prima eliminazione. 17.14va a segno con tempi perfetti. 10/10, l’azzurro è in testa assieme al francese Petit. 17.13 Il greco Mavrommatis incappa in un doppio “zero”. 17.12 Ci si sposta sulla pedana di destra, per i primi dieci piattelli complessivi. 17.11 Perfetto l’azzurro anche dalla pedana centrale. E’ 6/6. 17.10 Ora ci si sposta sulla pedana centrale. 17.09con un promettente 4/4. 17.08 E’ta la finale! ...

