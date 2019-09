LIVE Tiro a volo | Europei 2019 in DIRETTA | Tammaro Cassandro allo shoot-off per

Fonte : oasport

(Di sabato 14 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.01 L’Italia è terza nella classifica a squadre e domani sfiderà la Gran Bretagna nei quarti di finale. 15.59 Non ci saranno azzurrini nella finale juniores: Andrea Galardini e Cristian Ghilli sono settimi con 119, Andrea Lapucci è 15° con 117. 15.17 L’Italia chiude al secondo posto nella classifica a squadre e domani incrocerà la Danimarca nei quarti di finale. 15.02dovrà spareggiare per accedere alla finale: sono in sei a 123 per tre posti in finale. I migliori sono il francese Emmanuel Petit, primo con 125/125, il ceco Jakub Tomecek ed il greco Nikolaos Mavrommatis, che spareggeranno per il secondo posto a quota 124. 14.29 Al termine della quarta serie degli juniores Andrea Galardini e Cristian Ghilli sono nel gruppo all’ottavo posto con 95/100, mentre Andrea Lapucci è 13° con 94. Il sesto ...

calciomercatoit : Doppio Dragowski: prima su cross, poi respinge un tiro di Matuidi! ??20' ???#FiorentinaJuventus ??LIVE - zazoomnews : LIVE Tiro a volo Europei 2019 in DIRETTA: Tammaro Cassandro secondo Riccardo Filippelli in lotta per la finale -… - GiovaniBN : ?? 64' < LIVE - Primavera, Juventus-Empoli 3-0: GOOOOOL di Kaly SENE!!! Tiro imparabile forte e preciso. -