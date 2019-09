LIVE Tiro a volo | Europei 2019 in DIRETTA | Cassandro continua nel suo percorso netto

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Tammaro Cassandro cerca la finale nello skeet. Rossetti ricomincia bene - si attende Filippelli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.30 Eccolo il risultato di Gabriele Rossetti: un 24/25 che lascia ben sperare, per cercare la rimonta. Il campione olimpico in carica sale quindi a 72/75. 09.25 Si continua a sparare nel Trap Concaverde, anche se non arrivano ancora i risultati. 09.15 In attesa di conoscere i risultati di Rossetti, in pedana sono arrivati sia Cassandro sia Filippelli 09.10 Tardano ad arrivare gli esiti della ...

La cronaca delle eliminatorie dello skeet maschile senior – La cronaca delle eliminatorie dello skeet maschile junior Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di una nuova giornata di gare degli Europei di Tiro a volo, che proseguono a Lonato del Garda, in provincia di Brescia: nella stessa location che ha ospitato i Mondiali, oggi, sabato 14 settembre, saranno in pedana tutti ...

19.00 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona serata da OA Sport. 18.58 Vince la tedesca Eva-Tamara Reichert! Risultato finale: REICHERT Eva-Tamara GER 51 HOCKOVA Vanesa SVK 50 18.54 Eliminata in terza posizione la russa Elena Bukhonova. Situazione dopo 50 piattelli: REICHERT Eva-Tamara GER 42 HOCKOVA Vanesa SVK 44 BUKHONOVA Elena RUS ...

17.48 Si ricomincia, bisognerà determinare l'ordine sul podio. Le carte olimpiche sono già assegnate invece: alla ceca Sumova e all'ucraina Malovichko. 17.47 Diana Bacosi (34/40) è eliminata. Per lei arriva la quarta posizione finale. 17.45 Arriva lo "zero" di Diana Bacosi, dopo un piattello colpito di striscio ma convalidato. A Sumova basta fare 3/4 per garantirsi di ...

17.21 Reazione della Ozpak (9) che con un 4/4 dalla pedana laterale si avvicina proprio alla Bacosi (10). 17.20 Errore della Bartekova, a cui fa seguito un brutto "doppio zero" e un altro sbaglio di Diana Bacosi. La campionessa olimpica totalizza uno strano 1/4. 17.19 La turca Ozpak è in grave difficoltà: ne ha colpiti solo 5/10. E' a rischio di eliminazione. 17.16 Primo ...

15.45 Siamo in attesa dei risultati degli shoot-off femminili, senior e junior. 15.40 Tra gli juniores i testa el gruppo a 49 Cristian Ghilli, metre Andrea Lapucci ed Andrea Galardini sono noni nel gruppo a quota 47. 15.35 Riccardo Filippelli fa 24/25 e chiude a 48/50. 14.27 Gabriele Rossetti fa 25/25 e chiude a quota 48/50. 13.49 Nello sket senior maschile Tammaro Cassandro chiude in testa ...

13.15 Chiara Cainero fa invece 24/25 e chiude a 117 ed ora attende i risultati di Diana Bacosi e della turca Nur Banu Ozpak per capire se sarà tra le sei finaiste. 13.13 Fuori Simona Scocchetti: l'azzurra con 22/25 va a quota 116 ed è eliminata. 13.01 Fuori tutte le azzurrine dello skeet femminile junior. Ci sarà shoot-off per la quarta posizione 1 REICHERT Eva-Tamara GER 118 2 EVGRAFOVA ...

11.21 Ora, come detto in precedenza, è la volta degli juniores. 11.20 Filippelli e Rossetti sono costretti a inseguire il gruppone di testa, seppur a minima distanza: 24/25 per il primo, 23/25 per il secondo. 11.15 Sono arrivati quasi tutti i risultati della prima serie senior al maschile. In testa a quota 25/25, oltre al nostro Cassandro e al britannico Llewellin, ci sono: i ciprioti Kazakos ...

10.15 Parte Subito con un 25/25 l'avventura di Tammaro Cassandro agli Europei: il campano è in testa dopo la prima serie, affiancato dal britannico Llewellin. A breve sarà il turno di Filippelli e Rossetti. 09.45 Diana Bacosi va alla carica con un 24/25 nella quarta serie, per un complessivo 95/100 che la proietta in seconda posizione – a pari merito con la turca Ozpak – alle ...

09.45 Diana Bacosi va alla carica con un 24/25 nella quarta serie, per un complessivo 95/100 che la proietta in seconda posizione – a pari merito con la turca Ozpak – alle spalle dell'ucraina Malovichko (98/100). Simona Scocchetti invece sbriciolando 23 dei 25 piattelli a disposizione si è installata virtualmente in sesta posizione (94/100). Chiara Cainero scivola così in ...

09.26 Si fa durissima per le ragazze tricolori a una serie dal termine delle qualifiche alla finale. 09.24 Arrivano i risultati della quarta serie delle ragazze della juniores: in testa ci sono la russa Evgrafova e la tedesca Reichert, entrambe a quota 95/100. La situazione delle azzurrine: 10a Giada Longhi (87/100), 18esima Giulia Basso (83/100), 21esima Sara Bongini (81/100). 09.20 Fra ...

La cronaca delle eliminatorie dello skeet femminile senior – La cronaca delle eliminatorie dello skeet femminile junior Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di una nuova giornata di gare degli Europei di Tiro a volo, che proseguono a Lonato del Garda, in provincia di Brescia: nella stessa location che ha ospitato i Mondiali, oggi, venerdì 13 settembre, saranno in pedana ...

17.00 Grazie per averci seguito, il nostro LIVE termina qui. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona serata da OA Sport. 16.59 Comanda l'ucraina Iryna Malovichko con 74, davanti ad un gruppo di sei tiratrici a quota 71, tra le quali Diana Bacosi e Simona Scocchetti. Chiara Cainero è ottava a quota 70 assieme alla slovacca Lucia Kopcanova. nella classifica a squadre l'Italia è ...

13.57 Appuntamento alle ore 15.00 con la terza ed ultima serie odierna: si inizierà con le juniores. 13.56 Al momento Simona Scocchetti è terza con 48/50, mentre Chiara Cainero e Diana Bacosi sono quinte a quota 47/50. 13.55 Chiara Cainero totalizza 23/25 e va a quota 47/50. 13.26 25/25 per Simona Scocchetti, che sale momentaneamente in vetta con 48/50 in attesa degli ultimi due gruppi. 12.47 ...