LIVE Moto2 | GP San Marino 2019 in DIRETTA | Gardner appena davanti a Marquez e Lowes

Fonte : oasport

(Di sabato 14 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.30 Finisce a terra anche Thomas Luthi! Nessuna conseguenza per lo svizzero che rischia però di scivolare fuori dalla top14. 11.29 Nagashima sta spingendo al massimo, va in terza piazza e continua a migliorare anche nei primi settori del giro successivo. 11.28 Anchea terra! Il leader del Mondiale scivola alla staccata di curva 1dopo aver fatto segnare il miglior tempo in 1’37″776. 11.27 Caduta spettacolare di Jorge Martin! Pilota illeso ma KTM quasi distrutta in uscita dalla curva 6. 11.25 Di Giannantonio vola in testa!!! 1’37″802 di alto profilo per il rookie romano che continua a migliorare nel suo secondo giro lanciato con gomme nuove. 11.24 Tutti in pista per il time-attack, si accende la lotta per accedere al Q2! 11.23 CLASSIFICA COMBINATA AGGIORNATA: 1 87 R. ...

