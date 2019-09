Linea Verde Life – Prima puntata del 14 settembre 2019 – Anticipazioni e temi

Linea Verde - Beppe Convertini su Federico Quaranta : “Non mi interessa” : Beppe Convertini risponde a Federico Quaranta su Linea Verde: “Non mi interessa quello che ha detto” Dopo aver condotto insieme a Lisa Marzoli La vita in diretta Estate, Beppe Convertini è pronto per iniziare una nuova avventura: Linea Verde. Il conduttore, infatti, andrà ad affiancare Ingrid Muccitelli nella nuova edizione dello storico programma della domenica di Rai1 e andrà alla scoperta dei posti più belli d’Italia. ...

Beppe Convertini a Blogo : "Io a Linea Verde - direttore di Rai1 mi ha premiato - La vita in diretta è stato un successo" : Domani, domenica 15 settembre, su Rai1 andrà in onda una nuova edizione di Linea Verde. Rivoluzione alla conduzione, con Federico Quaranta e Daniela Ferolla in uscita e Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli in entrata. Blogo ha incontrato il conduttore della versione estiva di La vita in diretta alla vigilia del debutto:Partiamo dal bilancio di La vita in diretta estate. Com'è andata?È stata una bellissima esperienza, il pubblico ci ha seguito ...

Linea Verde Life - prima puntata del 14 settembre 2019 : anticipazioni : Linea Verde Life, spin-off della versione ufficiale del programma in onda alla domenica, è pronta a ripartire con una nuova edizione ed un nuovo viaggio nelle città più innovative e sostenibili dello stivale. Alla conduzione ritroveremo un volto già conosciuto al pubblico del programma naturalistico di Rai 1 ovvero Daniela Ferolla, al suo fianco è confermata la presenza Marcello Masi. Il programma va in onda ogni sabato alle 12:20 su Rai 1, ...

Beppe Convertini sbarca su Linea Verde : "Entrerò in punta di piedi - spero di convincere il pubblico" | INTERVISTA : Reduce dal successo con 'La vita in diretta estate', il conduttore è pronto per una nuova avventura sempre su Rai1 nel...

Linea Verde Life - la nuova stagione in tv dal 14 settembre su Rai 1 : Daniela Ferolla e Marcello Masi saranno i conduttori della nuova edizione di "Linea Verde Life" che andrà in onda su Rai 1 a partire dalla tarda mattinata di sabato 14 settembre. Anche quest'anno la trasmissione porrà il suo accento editoriale su importanti tematiche ambientali quali l'ecosostenibilità, l'inquinamento dei nostri centri e la conservazione paesaggistica delle città. Il giorno successivo, domenica 15 settembre, invece, inizierà una ...

Linea Verde - Daniela Ferolla sulla sostituzione : “C’è dispiacere - ma…” : Daniela Ferolla parla della sostituzione a Linea Verde: “Dispiaciuta di lasciare, ma volevo cambiare” Si è raccontata con un’intervista pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Spy Daniela Ferolla, nuova conduttrice di Linea Verde Life, in onda ogni sabato su Rai1, fino a qualche mese fa padrona di casa della storica versione domenicale di Linea Verde, alla guida della quale dalla prossima puntata ci sarà la collega ...

Linea Verde Life - Daniela Ferolla a Blogo : "Con la valigia sempre pronta - alla scoperta delle città verdi" : Il sabato mattina di Rai 1 torna a tingersi di Verde. Dal 14 settembre riparte Linea Verde Life, spin-off di Linea Verde, che da circa quarant'anni si occupa di ambiente e natura. Ad arrivare al timone della trasmissione, direttamente dallo storico programma dell'Ammiraglia che va in onda di domenica, Daniela Ferolla. La conduttrice campana ha rivelato a Tvblog gli obiettivi della nuova edizione del programma, che la vedrà al fianco di ...

Daniela Ferolla sull’addio a Linea Verde : “Volevo qualcosa di diverso” : Linea Verde, Daniela Ferolla si sposta al sabato con la versione Life: “Avevo voglia di novità” Cambia programma dopo cinque anni Daniela Ferolla, conduttrice di Linea Verde la domenica fino a qualche mese fa, ma dal 14 settembre nuova padrona di casa di Linea Verde Life, in onda il sabato: com’è noto da tempo, infatti, la versione domenicale dello storico programma di Rai1 dedicato all’agricoltura sarà guidata dalla ...

Linea Verde Estate - addio polemico di Federico Quaranta : nel mirino i vertici di Rai 1? : Fine corsa per Federico Quaranta su Rai 1, arrivato all'ultima puntata di Linea Verde Estate: oggi, domenica 8 settembre, l'ultima appuntamento con lui al timone dello storico format. E il conduttore genovese ha voluto salutare e ringraziare il suo pubblico con un messaggio su Instagram, dove però h

Federico Quaranta - dopo anni lascia la guida di “Linea Verde” : Si conclude in maniera amara l’avventura di Federico Quaranta. Il popolare conduttore ha infatti detto addio a ‘Linea Verde’. Un addio che non sembra proprio deciso da una stretta di mano tanto che Federico Quaranta ha dichiarato come sia un addio definitivo. Nonostante gli ottimi dati di ascolto da lui ottenuti, Quaranta sarà sostituito nell’edizione in partenza da Beppe Convertini. Ad optare per il nuovo volto di Raiuno, protagonista de La ...

Beppe Convertini a Linea Verde - Federico Quaranta : “Lascio per sempre” : Linea Verde: l’addio di Federico Quaranta. Arriva Beppe Convertini Dopo aver condotto con forte riscontro di pubblico un’edizione di Linea Verde e tre della versione estiva, Federico Quaranta è stato cacciato da Rai1 per fare spazio a Beppe Convertini, archiviata ormai la sua conduzione a La Vita in Diretta Estate. Con l’ultima puntata di Linea Verde Estate andata in onda domenica 8 settembre, Federico Quaranta si è congedato ...

Federico Quaranta lascia per sempre Linea Verde su Rai1 : il messaggio di addio : Federico Quaranta dice addio a Linea Verde: “Lascio per sempre” Si conclude con la puntata di oggi, domenica 8 settembre 2019, il viaggio di Linea Verde Estate nel Sud Italia e si conclude così anche l’esperienza di Federico Quaranta su Raiuno al timone dello storico programma dedicato all’agricoltura. Con un messaggio postato sul suo profilo […] L'articolo Federico Quaranta lascia per sempre Linea Verde su Rai1: il ...