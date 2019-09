Libri | a settembre tre novità che parlano d’Italia e dei malanni di oggi

La spedizione dei FotoLibri di Google Foto è gratis fino al 30 settembre : Google ha deciso di fare un regalo ai propri utenti desiderosi di custodire nel classico formato cartaceo i propri ricordi: la spedizione dei Fotolibri di Foto sarà gratuita fino al prossimo 30 settembre. L'articolo La spedizione dei Fotolibri di Google Foto è gratis fino al 30 settembre proviene da TuttoAndroid.

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 9 settembre. Stati Uniti avanti sul Brasile. EquiLibrio tra Australia e Francia. Eliminata la Grecia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.59 FRANCIA-Australia 48-46: si riparte con il gancio di Gobert. 14.58 Stati Uniti-BRASILE 28-25: bella virata di Luz, che poi si arresta e trova il canestro. 14.56: Succede di tutto. Secondo tecnico per Aza Petrovic e dunque espulsione per il coach brasiliano. 14.55: Stati Uniti-BRASILE 25-23: grande Equilibrio anche ad inizio secondo quarto. I verdeoro si stanno giocando tutto. 14.49: ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 9 settembre. EquiLibrio tra Australia e Francia. Inizia Stati Uniti-Brasile. Eliminata la Grecia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.37 Stati UNITI-BRASILE 10-4: tripla di Kemba Walker. Gli americani provano subito ad allungare. 14.35 FRANCIA-Australia 42-42: continua la parità tra le due squadre. Due minuti all’intervallo. 14.31 Stati UNITI-BRASILE 5-4: tripla di Harrison Barnes dopo un bel canestro di Caboclo. 14.26 FRANCIA-Australia 33-33: tripla di Landale. Match molto bello ed equilibrato finora. Cinque minuti ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 9 settembre. EquiLibrio tra Australia e Francia. Tra poco Stati Uniti-Brasile. Eliminata la Grecia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.22 FRANCIA-Australia 29-26: splendida tripla di Fournier. 14.20: Tra dieci minuti comincia anche la sfida tra Stati Uniti e Brasile. Seguite il LIVE dedicato alla sfida cliccando qui 14.16 FRANCIA-Australia 24-23: si chiude il primo quarto con il canestro sulla sirena di Creek. Ntilikina miglior marcatore francese con 7 punti. 14.11 FRANCIA-Australia 15-15: Grande reazione dei francesi. ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 6 settembre. La Polonia elimina a sorpresa la Russia - Serbia divora Porto Rico. Argentina avanti col Venezuela - grande equiLibrio tra Italia e Spagna! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Italia-SPAGNA DEI Mondiali DI Basket 2019 (SI COMINCIA ALLE ORE 14.30) 15.23 Argentina-Venezuela 65-50: iniziato l’ultimo periodo, 15.19 Argentina-Venezuela 63-47: finito il terzo quarto a Foshan. 15.16 Argentina-Venezuela 58-44: gli uomini di Sergio Hernandez sempre in controllo, 15 punti di Deck, dall’altra parte 17 di Carrera. 15.14 ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 5 settembre. Tanto equiLibrio - in campo Turchia-Repubblica Ceca per il passaggio del turno. Più tardi USA-Giappone e Lituania-Australia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:38 BRASILE-MONTENEGRO 41-38: Entra nella partita anche Leandrinho Barbosa, 4 punti per lui quando siamo a pochi istanti dall’intervallo 10:36 Turchia-Repubblica Ceca 9-4: Poderosa partenza dei turchi, con 5 punti di Erden e 4 di Cedi Osman 10:33 Turchia-Repubblica Ceca 2-0: Inizia con il botto la partita di Semih Erden, con una schiacciatona! 10:31 GERMANIA-GIORDANIA: Inizia anche il ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 4 settembre - la Polonia allunga - equiLibrio tra Angola e Filippine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DALLE 13.30 10.49 PORTO RICO-TUNISIA 19-18: finiscono con il minimo scarto i primi dieci minuti di questa avvincente contesa. 10.47 Angola-Filippine 51-44: stabile il vantaggio degli Angolani in questo momento, a meno di due minuti dall’ultimo quarto, ribadito con forza dalla schiacciata di Leonel Paulo. 10.44 PORTO RICO-TUNISIA 17-17: ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 1° settembre - l’Australia con qualche difficoltà si libera del Canada - equiLibrio tra Brasile e Nuova Zelanda : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI STATI UNITI-REPUBBLICA CECA DEI Mondiali DI Basket 2019 (SI COMINCIA ALLE ORE 14.30) 11:21 Nuova Zelanda-Brasile 62-78: allungo devastante dei sudamericani nella seconda parte del terzo periodo, 12 punti con 5 assist e 3 rimbalzi per Luz. 11:18 REPUBBLICA DOMENICANA-GIORDANIA 47-36: terminata la prima metà di gara, sugli scudi Roberts con 11 punti e ...