Le reazioni dei partiti dopo l' ok del governo allo sbarco della Ocean Viking 

(Di sabato 14 settembre 2019) LaViking può far ingresso nel porto di Lampedusa. Ilitaliano dà il via libera e assegna alla nave Ong di Sos Mediterranea e medici senza frontiere il 'place of safety'. La nave ha tratto in salvo 82 migranti, che ora saranno trasbordati su una naveGuardia costiera. Una decisione che riscuote il plauso del Pd. Per il partito del Nazareno è il segnalesvolta nell'approccio al problema migratorio, è la parola fine sulla "propaganda" salviniana. Insorge l'ex titolare del Viminale, che parla senza mezzi termini di "resa" e di ritorno dell'Italia ad essere "il campo profughi" dell'Europa. Più cauti i 5 stelle. Il capo politico dei pentastellati, Luigi Di Maio, mette in chiaro che non si tratta di un cambio di linea, bensì di una decisione successiva all'impegno di alcuni Paesi Ue sulla redistribuzione dei migranti. "Piccoli segnali di discontinuità", commenta tra ...

