Le leggenda del Club 27 | da Brian Jones a Amy Winehouse

Fonte : wired

(Di sabato 14 settembre 2019) Un murales del27 a Tel Aviv (artista: Jonathan Kis-Lev, foto via Wikimedia Commons) Amyè nata 14 settembre 1983 a Londra. L’11 luglio del 2011, entrava nel27, cioè l’esclusivo gruppo di star morte all’apice della loro carriera all’età precisa di 27 anni. Causa della morte: avvelenamento da alcol. Inevitabili, anche in questo caso, le teorie cospirative. Per esempio c’è una scultura del 2008, intitolata “L’unica rockstar buona è una rockstar morta“, e ritrae la cantante ammazzata in un pozza di sangue. Per alcuni la scultura non è stata solo un presagio: se si leggono bene i simboli massonici nascosti (tra cui la maschera di Minnie accanto al corpo) sarebbe chiaro che c’entrano gli Illuminati. Più classica la teoria della falsa morte: il padre di Amy, come quello di Elvis, è stato accusato di nascondere la ...

fattoquotidiano : Pietro Mennea, 40 anni fa il record del mondo diventato leggenda. Abnegazione e talento: così la Freccia del Sud fe… - _howseok : RT @hamgyulie: in foto: io che ti bacio e io che realizzo che ho baciato L'ARIA perché nn sei qui con me ma... sono FIERA DI TE e dei tuoi… - sungguw : sono le tre di notte ma ho visto che hanno messo i sub al primo episodio del web drama di subin so who cares about… -