L' assistente gay di Vattimo | pensiero debole ma carne forte

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 14 settembre 2019) Tony Damascelli C'è un puntoneldi Gianteresio. Va individuato in un passaggio dell'intervista che lo scrittore, filosofo calabropiemontese, ha concesso al Corriere della Sera. Secondo ildi cui sopra, il suo amico, compagno, collaboratore, blogger brasiliano Simone Caminada, accusato di avere stuprato una ragazza, non può essere colpevole dell'atto violento perché «non è tanto eterosessuale». Ora l'aggettivo «tanto», nel senso di così, così grande, così etero, dovrebbe far pensare che il filosofo consideri l'identificazione dell'eterosessualità in percentuale, reale o percepita come le temperature meteorologiche, quelle caldissime estive o quelle rigide invernali. Una cosa è la realtà, un'altra la sensazione. Oppure «tanto eterosessuale» sta a significare che trattasi di un exit poll, una previsione che potrebbe essere smentita ...

DarioSegreto_ : @squopellediluna Vattimo è gay. L’assistente è il suo amante. Non riesce a dirlo in maniera così semplice? - gian_luca_parma : @VittorioSgarbi L'assistente sociale era a sua volta appartenente al mondo gay la cui difesa ad oltranza è diventat… - conmentis : Un'assistente sociale dice che sono gay, e non so che altro? Uccidetela, perché la manda a dire. Niente di persona… -