Fonte : agi

(Di sabato 14 settembre 2019) Nel Pd scoppia la prima grana per il Conte-bis dopo che neppure dalle nomine deiapproda un esponente toscano nel governo e in prima linea a protestare ci sono ovviamente i renziani. Oltre a non aver ottenuto ministri, la quinta regione più grande d'Italia (la nona per popolazione), non ha espresso neppure uno tra i 10 viceministri e i 32nominati oggi. "Se questa esautorazione è una vendetta contro la vecchia maggioranza delo contro Renzi lo si dica con chiarezza altrimenti si dia una spiegazione seria e politica di questa decisione", ha tuonato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha parlato di questione "serissima" e ha chiesto che il segretario Nicola Zingaretti fornisca spiegazioni. "Da toscana sono dispiaciuta che nella squadra di governo non ci siano, spero che non sia semplicemente un modo per colpire Renzi ed il nostro ...

Agenzia_Italia : L'assenza di sottosegretari toscani agita il Partito democratico - Giusepp78278797 : 'Qualcuna lamenta nel nuovo governo l'assenza di toscani!'. 'Sigari?' 'No sottosegretari'. 'E chi se li fuma'. - f_nicosia : I #senzadime, che per salvare l’Italia hanno dovuto fare un’inversione ad “U”, in queste ore stanno polemizzando pe… -