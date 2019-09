Lampedusa | l' ira del sindaco per lo sbarco della Ocean Viking | ' Basta | non siamo cretini'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 14 settembre 2019) Si è da poco conclusa la lunga vicendanave, imbarcazioneSos Mediterranea e di Medici Senza Frontiere, con 82 migranti a bordo: il porto assegnato dal governo è quello die i migranti verranno poi accolti anche in altri paesi europei. Se le ONG sono sollevate per la fine di questa lunga odissea, di diverso parere è ildell'isola, che protesta contro la scelta di far sbarcare la nave proprio a. Le parole deldiSalvatore Martello,di, protesta vivamente contro la scelta del governo di far sbarcare lanell'isola: si chiede se il nuovo ministro Lamorgese voglia proseguire sulla stessa strada di Salvini, e afferma di essere pronto ad alzare la voce. "Accoglienti sì, ma idioti no", ha commentato ilad Adnkronos. Il primo cittadino infatti sostiene come l'imbarcazione fosse molto più ...

Adnkronos : #Lampedusa, ira del sindaco: '#OceanViking? Accoglienti sì, cretini no' - 4NERO4EVER : RT @Fabio38437290: Lampedusa, ira del sindaco: 'Ocean Viking? Accoglienti sì, cretini no' - giornalettismo : Il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello ha criticato la scelta del governo italiano di far sbarcare sull'isola i… -