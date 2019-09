La Venier riparte da Orietta | Nel mio salotto c' è amore

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 14 settembre 2019) Paolo Scotti Torna «Domenica In» con la Berti come inviata e una rivisitazione dei «fagioli della Carrà» «Ma che razza di figura!». Dopo essersi lamentata tutta la scorsa Domenica In dei filmati che, una volta annunciati, non partivano mai, ecco il tempismo comico dell'ennesimo video che, proprio alla presentazione della nuova edizione (da domenica 15 alle 14 su Raiuno), rifiuta di mostrarsi. «Ma come! si arrabbia Mara, un po' per scherzo, un po' no -. Dicevate Se rifai Domenica In ti diamo tutto quello che mancava l'anno scorso e riattacchiamo con le partenze a vuoto?». Già: perché nonostante l'indiscusso successo del suo gran ritorno alla domenica pomeriggio, laproprio non voleva saperne di riprovarci. «Per me l'esperienza era chiusa dice -. Mio marito insisteva: Ora goditi un po' la vita. E io pensavo di continuare a divertirmi, magari, con partecipazioni a ...

