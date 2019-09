La scienza ha perduto un tesoro di 300 000 euro | “sradicato” dal mare | è stato dichiarato

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019) E’ una notizia sconcertante, quella che è stata ufficializzata poche ore fa: una stazione di ricerca subacquea sul fondale al largo di Kiel, in Germania, che inglobava nei suoi server dati sull’ecosistema del Baltico, è scomparsa. La sera del 21 agosto, infatti, ogni forma di comunicazione con Boknis Eck (l’osservatorio), si sono interrotte, senza che gli scienziati del GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research Kiel e dell’Helmholtz Center Geesthacht (HZG) a capo del progetto comprendessero il motivo. In principio si pensava ad un problema nei sistemi di trasmissione dati, ma, qualche giorno dopo, i sub in ricognizione si sono ritrovati una scena agghiacciante dinanzi: la stazione, del valore di 300 mila, era completamente sparita, senza lasciare tracce, se non un cavo spezzato. Da quel momento, si sono cominciate a susseguire le più svariate ipotesi, ...

