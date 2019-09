La prima volta del ministro Provenzano | «Il Sud non è una causa persa ma basta ritardi

Le Iene per la prima volta senza lei. La decisione dopo la morte di Nadia Toffa : È passato poco più di un mese dalla scomparsa di Nadia Toffa, ma lei stessa non avrebbe voluto che il programma a cui ha dedicato tutta sé stessa si fermasse E così Le Iene si rinnovano. La conferma è arrivata nelle passate ore tramite una Story pubblicata da Nina Palmieri proprio nell’account ufficiale Instagram del programma di Italia 1. “Finalmente posso rispondere alla domanda più gettonata delle ultime 2-3 settimane – per non dire 2-3 mesi ...

Federica Pellegrini per la prima volta esce allo scoperto con Matteo Giunta : La campionessa di nuoto Federica Pellegrini ha fatto la sua apparizione pubblica per la prima volta con il suo allenatore Matteo Giunta nelle vesti di fidanzato. Al gala dei “Meravigliosi”, giunto alla quinta edizione e organizzato dalla Federazione italiana di nuoto per festeggiare i trionfi azzurri nei mondiali, la Pellegrini si presenta come sempre con il suo allenatore. Questa volta però è accanto alla campionessa in una veste ben più ...

Brad Pitt – Angelina Jolie - il figlio Maddox parla per la prima volta del difficile rapporto con il padre : “Quel che succede - succede” : Da anni Angelina Jolie e Brad Pitt hanno in corso un’accesa battaglia legale per definire i termini del loro divorzio e, fra questi, rientra anche la custodia dei loro figli. Ora è proprio il loro primogenito, Maddox, adottato dall’attrice nel 2002 e oggi diciottenne, a rompere il silenzio sul suo difficile rapporto con il padre. Stando alla stampa americana infatti, i due non si vedrebbero da tempo e da quando, nel 2016, furono i ...

Monet e gli impressionisti in Normandia : 75 capolavori per la prima volta in Italia : Dal 13 settembre arriva a Palazzo Mazzetti di Asti un eccezionale esposizione di 75 opere che racconta il movimento impressionista e i suoi stretti legami con la regione della Normandia. Monet, Renoir, Delacroix, Courbet e molti altri in "Monet e gli impressionisti in Normandia” curata da Alain Tapié.Continua a leggere

Dal 14 settembre Strawberry Field - l’ex orfanotrofio che ispirò una canzone dei Beatles - aprirà per la prima volta al pubblico : Dal 14 settembre l’ex orfanotrofio Strawberry Field, reso celebre da una canzone dei Beatles, aprirà per la prima volta al pubblico. L’edificio, che è gestito dall’Esercito della Salvezza, ospiterà una mostra su John Lennon e vi si organizzeranno corsi di formazione

R-Type Final 2 si mostra per la prima volta in un video gameplay offscreen al TGS 2019 : R-Type Final 2 è stato tra i protagonisti del Tokyo Game Show 2019 con una demo giocabile.Una campagna di crowdfunding per il nuovo capitolo della serie era stata avviata nel mese di aprile di quest'anno da Granzella, team composto da vari sviluppatori di Irem, lo studio dietro l'originale shoot'em up a scorrimento laterale.Ora, pochi mesi dopo, una demo giocabile è stata catturata in un video offscreen da Famitsu (e successivamente ripresa da ...

Spazio : ascoltato per la prima volta il trillo di un giovane buco nero : La recente conferma delle onde gravitazionali ipotizzate da Einstein ha cambiato il modo di osservare il cosmo, ma anche di ascoltarlo. La drammatica collisione di due buchi neri produce infatti un suono che si diffonde nello Spazio, in modo simile alla propagazione delle onde sonore di una campana. Ora – riporta Global Science – un team di fisici del Massachussets Institute of Technology ha ascoltato per la prima volta il trillo di ...

Conosce sui social una bellissima ragazza di 21 anni e se ne innamora perdutamente - ma dopo tre anni si incontra per la prima volta e scopre che è bruttissima e ha 44 anni - deluso prima la uccide poi si suicida : Fa amicizia sui social con una 21 enne bellissima, dopo tre anni relazione sentimentale su internet s’incontra e scopre che la donna lo aveva mentito. La sua 21enne partner virtuale aveva in realtà 44 anni, era madre di tre figli e le foto che postava non erano sue ma di un’attrice di Bollywood . L’uomo, un ragazzo indiano, aveva organizzato il suo primo incontro in un posto molto romantico, in un ristorante sulle rive del ...

In una "gabbia per uomini" fin dalla nascita - oggi ha conosciuto per la prima volta la libertà : Yousef era nato in un centro di detenzione per migranti in Libia sette mesi fa: oggi insieme a un gruppo di 98 rifugiati è...

Alessandria - bimbo mangia per la prima volta a 3 anni : intervento riuscito - la festa in ospedale : Un bambino colombiano di tre anni, affetto da una malformazione congenita, ha mangiato per la prima volta grazie a un intervento chirurgico eseguito a luglio all'ospedale infantile Cesare Arrigo di Alessandria e andato a buon fine. Nel giorno del suo compleanno il piccolo è stato dimesso dall'ospedale.Continua a leggere

Ambiente - animali e ossigeno : misurato per la prima volta il “battito cardiaco della Terra” : Circa 540 milioni di anni fa si è verificata la c.d. esplosione del Cambriano, che ha visto la progressiva evoluzione degli animali più grandi. In parallelo, il livello di ossigeno nell’atmosfera terrestre è diminuito. Ora – riporta Global Science – un nuovo studio coordinato dall’Università di Copenhagen mette per la prima volta in relazione questi due fenomeni. Secondo la ricerca, pubblicata su Proceedings of the National Academy ...

Per la prima volta è stata scoperta la presenza di vapore acqueo nell’atmosfera di un esopianeta con una temperatura simile a quella della Terra : Questa settimana due diversi gruppi di ricercatori hanno annunciato di avere rilevato per la prima volta la presenza di vapore acqueo nell’atmosfera di un pianeta con temperature che potrebbero essere simili a quella della Terra. Gli studi sono stati condotti

Scoperta per la prima volta acqua su un pianeta simile alla Terra : Il pianeta, K2-18b il suo nome, al momento è il miglior candidato per cercarci una qualche forma di vita, con tutte le precauzioni del caso. Ecco perché